Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон

Фанаты Tesla Cybertruck устали ждать выпуска нового авто, который с помпой и интригой презентовали четыре года назад. Планировалось, что первые экземпляры пикапов появятся в конце 2021 года, но производство затянулось.

Выяснилось, что авто придётся дорабатывать, т.к. у машины выявили ряд проблем. В частности, с герметичностью из-за необычной формы кузова. Кроме этого, во время движения шасси автомобиля, передавало на кузов Tesla Cybertruck чрезмерные вибрации. А еще электропикап плохо управлялся. В общем, пришлось дорабатывать недочёты, хотя корпоративная система оценки продуктов Tesla поставила Cybertruck четыре балла вместо семи и этого количества баллов было бы достаточно, чтобы запустить автомобиль в серийное производство.

И лишь 15 июля 2023 г. гигафабрике Giga Texas в Техасе состоялся запуск производства Tesla Cybertruck, а сейчас готовые авто отправляются в дилерские центры.