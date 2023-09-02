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Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон

Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон

Автор:
02 сентября 2023 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Giga Texas   Tesla Cybertruck   Видео   Илон Маск   США   авто   электропикап   
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Анонс странноватой машины состоялся четыре года назад, а 15 июля 2023 года Tesla показала первый серийный экземпляр электромобиля.

Фанаты Tesla Cybertruck устали ждать выпуска нового авто, который с помпой и интригой презентовали четыре года назад. Планировалось, что первые экземпляры пикапов появятся в конце 2021 года, но производство затянулось.


Выяснилось, что авто придётся дорабатывать, т.к. у машины выявили ряд проблем. В частности, с герметичностью из-за необычной формы кузова. Кроме этого, во время движения шасси автомобиля, передавало на кузов Tesla Cybertruck чрезмерные вибрации. А еще электропикап плохо управлялся. В общем, пришлось дорабатывать недочёты, хотя корпоративная система оценки продуктов Tesla поставила Cybertruck четыре балла вместо семи и этого количества баллов было бы достаточно, чтобы запустить автомобиль в серийное производство.


И лишь 15 июля 2023 г. гигафабрике Giga Texas в Техасе состоялся запуск производства Tesla Cybertruck, а сейчас готовые авто отправляются в дилерские центры.



Кстати, сразу после презентации было открыто бронирование еще не выпущеных авто. Сообщалось, что каждый, заплатив всего 100 долларов, может оставить заявку на приобретение пикапа. Желающих набралось много: в очереди - около 1,9 млн. человек. Правда, не факт, что каждый из них купит машину. Вполне возможно, некоторые просто продадут свою очередь, т.к. выпуск пикапа, пусть и массовый, растянется на долгое время. А кто-то и вовсе откажется от идеи приобретения странного авто, увидев его поближе и почитав отзывы владельцев. А среди них наверняка окажутся негативные. Впрочем, с теми, кто стоит в очереди первыми, уже связались по поводу желаемой комплектации авто - значит, скоро они смогут обкатать своего "железного коня" и поделиться впечатлениями.

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Метки: Giga Texas   Tesla Cybertruck   Видео   Илон Маск   США   авто   электропикап   
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6  комментариев
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Alex Полчаса назад
Будь модным, обшей тачку кровельной жестью
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30k
Григорий 6 минут назад
Одно можно утверждать точно - как мы ни стараемся, как ни уповаем на ДВС, но электрички победят.
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1k
liveevil 10 минут назад
А чё, продольный фонарь слабо было сделать?

Колёса тоже страшнючие.
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Неужели это кто-то купит.. Я понимаю, что хотели необычного дизайна, но это уж слишком гараж-стайл какой-то. Жесть.
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35k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Тоже на колёсиках, но на много эстетичней и от него хоть толк есть.
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20k
сеньор Леонсио Час назад
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