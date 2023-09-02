Первые серийные Tesla Cybertruck отправились в дилерский салон

Анонс странноватой машины состоялся четыре года назад, а 15 июля 2023 года Tesla показала первый серийный экземпляр электромобиля.
Фанаты Tesla Cybertruck устали ждать выпуска нового авто, который с помпой и интригой презентовали четыре года назад. Планировалось, что первые экземпляры пикапов появятся в конце 2021 года, но производство затянулось.
Выяснилось, что авто придётся дорабатывать, т.к. у машины выявили ряд проблем. В частности, с герметичностью из-за необычной формы кузова. Кроме этого, во время движения шасси автомобиля, передавало на кузов Tesla Cybertruck чрезмерные вибрации. А еще электропикап плохо управлялся. В общем, пришлось дорабатывать недочёты, хотя корпоративная система оценки продуктов Tesla поставила Cybertruck четыре балла вместо семи и этого количества баллов было бы достаточно, чтобы запустить автомобиль в серийное производство.
И лишь 15 июля 2023 г. гигафабрике Giga Texas в Техасе состоялся запуск производства Tesla Cybertruck, а сейчас готовые авто отправляются в дилерские центры.
Источник:
Кстати, сразу после презентации было открыто бронирование еще не выпущеных авто. Сообщалось, что каждый, заплатив всего 100 долларов, может оставить заявку на приобретение пикапа. Желающих набралось много: в очереди - около 1,9 млн. человек. Правда, не факт, что каждый из них купит машину. Вполне возможно, некоторые просто продадут свою очередь, т.к. выпуск пикапа, пусть и массовый, растянется на долгое время. А кто-то и вовсе откажется от идеи приобретения странного авто, увидев его поближе и почитав отзывы владельцев. А среди них наверняка окажутся негативные. Впрочем, с теми, кто стоит в очереди первыми, уже связались по поводу желаемой комплектации авто - значит, скоро они смогут обкатать своего "железного коня" и поделиться впечатлениями.
Источник:
- Пробный тест-драйв: Джей Лено вместе с Илоном Маском прокатился на Tesla Cybertruck
- Пикап повис над ущельем: невероятное спасение двух человек в Айдахо
- Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck
- Массовый угон нескольких автомобилей за считанные минуты из дилерского центра в Иллинойсе
- Одна из самых первых российских копий Tesla Cybertruck ржавеет под открытым небом под Москвой
Колёса тоже страшнючие.