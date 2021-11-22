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Забытые, неизвестные, ненужные: полные имена литературных и киногероев, известных по фамилиям и прозвищам

Забытые, неизвестные, ненужные: полные имена литературных и киногероев, известных по фамилиям и прозвищам (16 фото)

Автор:
22 ноября 2021 14:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Герой   имя   интересное   обращение   персонаж   прозвище   фамилия   фильм   
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Имена известных и любимых с детства персонажей звучат довольно странно. Ведь мы настолько привыкли называть их по фамилии или даже использовать прозвище или сокращение, что даже и не допускаем возможности их существования.

Доктор и доктор. Это профессия. Ватсон, соответственно, фамилия. Верный помощник знаменитого сыщика в «Этюде в багровых тонах» реагировал на имя Джон. А в «Человеке с рассеченной губой» супруга неожиданно назвала его Джеймсом. В чем дело?


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Литературоведы расходятся во мнении, считая, что в словосочетании доктор Джон Х. Ватсон Х – это сокращение от Хэмиша (шотландской версии Джеймса). То есть полное имя персонажа – Джон Хэмиш Ватсон. А, может, автор просто допустил описку, как считаете? К слову, фамилия его все же Уотсон. Это правильно с позиции фонетики.


Игорь Иванович – так однажды обратилась мама Дяди Федора к почтальону Печкину – личности героической, по слухам, даже служившей на флоте. Соответственно, герой имеет полное право на вежливое обращение.

Отчество мальчика Феди – Дмитриевич (Димой зовут бородатого папу Дяди Федора). А мама – Римма Свекольникова. Странность с отчеством сестры Дяди Федора в перезагрузке «Простоквашино», которую зовут Вера Павловна, в свое время вызвала активные обсуждения в Сети. Куда только смотрел папа Дима?


То ли это один персонаж гайдаевских фильмов, то ли разные. Но зрителям все же хочется верить в первый вариант. Соответственно, Шурик – это Александр Тимофеев.


Считается, что в сценариях Трус, Балбес и Бывалый имели имена: Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Фёдор Бурлаков соответственно.


Колоритная дама, если верить плакату, носит фамилию Плющ. А вот с именем и отчеством в соответствии с инициалами могут быть разные варианты. Какой подходит больше всего?


В романе имя его – Макс Отто фон Штирлиц.


Шеф гестапо Мюллер – обладатель красивого имени Генрих.


Хотя к этому персонажу чаще обращались именно так, в книге упоминается его имя – Семён.


Неподражаемый Яшка из «Свадьбы в Малиновке», который виртуозно произносил фразу «Бац-бац! И … мимо», это Бойко Яков Александрович.


Герои «Белого солнца пустыни» – Павел Артемьевич Верещагин и Фёдор Иванович Сухов.


Имена героев «Джентльменов удачи» можно выяснить, если внимательно смотреть фильм и делать записи. Это:

- Доцент – Белый Александр Александрович;

- Хмырь – Шереметьев Гаврила Петрович;

- Косой – Ермаков Федор Петрович;

- Алибаба Василий Алибабаевич – ему и прозвище не особо нужно, ибо фамилия подходящая.

Воспитателя звали Трошкин Евгений Иванович.


Оказывается у планктона из «Губки Боба» тоже есть имя – Шелдон.


У этой озорной девчушки имя очень даже серьезное и длинное: Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок. Выговорить сложно, запомнить невозможно.


Поттеровского Хагрида все зовут по фамилии. Конечно, он солидный товарищ, и такое обращение логично. Но имя у него есть, хоть и используется редко – Рубеус.


Прообразом д’Артаньяна стал реальный человек – капитан-лейтенант королевских мушкетеров Шарль Ожье де Бац де Кастельмор.

А какие еще персонажи фильмов и книг вызывают вопросы касаемо имени, отчества, фамилии или псевдонима?

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Метки: Герой   имя   интересное   обращение   персонаж   прозвище   фамилия   фильм   
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Александр 20 минут назад
Ватсон, давно хотел спросить, откуда у вас такое странное имя Доктор?
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jonnyD 18 минут назад
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