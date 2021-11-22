Забытые, неизвестные, ненужные: полные имена литературных и киногероев, известных по фамилиям и прозвищам

Игорь Иванович – так однажды обратилась мама Дяди Федора к почтальону Печкину – личности героической, по слухам, даже служившей на флоте. Соответственно, герой имеет полное право на вежливое обращение.

Отчество мальчика Феди – Дмитриевич (Димой зовут бородатого папу Дяди Федора). А мама – Римма Свекольникова. Странность с отчеством сестры Дяди Федора в перезагрузке «Простоквашино», которую зовут Вера Павловна, в свое время вызвала активные обсуждения в Сети. Куда только смотрел папа Дима?