Милая «ныряльщица» Дженни

На свет девочка появилась примерно в 1700 году. Мать жила в Ирландии. После того как неизвестный ухажёр из богатеньких бросил ей беременной, женщине пришлось зарабатывать на жизнь древнейшей профессией. Девочка ожидаемо рано осиротела, но попала под опеку к чудесной пожилой даме, которая помогла Мэри Янг получить образование и важные для девушки навыки.

Будучи барышней со светлой головой, она отлично понимала, что единственный путь выбиться в люди – это богатство. Поэтому согласилась выйти замуж за соседского парнишку при условии, что тот отвезёт её в Лондон.

Для жениха поездка закончилась камерой: он украл первоначальный капитал в виде часов и 18 гиней. Не особенно сожалея о потере жениха, Мэри отправилась в столицу одна.