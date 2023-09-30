Милая «ныряльщица» Дженни

С тех пор как предприимчивые финикийцы придумали всеобщий эквивалент, человечество не устаёт придумывать способы избавления от денег других с последующим их присвоением себе.
И юная красотка Дженни, которая к 20 годам крепко держала в своих нежных ручках целую банду, использовала очень и очень креативные способы обогащения.
На свет девочка появилась примерно в 1700 году. Мать жила в Ирландии. После того как неизвестный ухажёр из богатеньких бросил ей беременной, женщине пришлось зарабатывать на жизнь древнейшей профессией. Девочка ожидаемо рано осиротела, но попала под опеку к чудесной пожилой даме, которая помогла Мэри Янг получить образование и важные для девушки навыки.
Будучи барышней со светлой головой, она отлично понимала, что единственный путь выбиться в люди – это богатство. Поэтому согласилась выйти замуж за соседского парнишку при условии, что тот отвезёт её в Лондон.
Для жениха поездка закончилась камерой: он украл первоначальный капитал в виде часов и 18 гиней. Не особенно сожалея о потере жениха, Мэри отправилась в столицу одна.
В Лондоне девушка быстро познакомилась с Анной Мерфи – предводительницей банды карманников. И виртуозно обучилась ремеслу красть и не попадаться (спасибо опекунше, научившей шитью и вышиванию). Вскоре руки Мэри стали настолько ловкими, а прожекты – дерзкими, что она возглавила банду.
Карманники дали своей атаманше прозвище Дженни Дайвер (diver – ныряльщик), ведь она действительно виртуозно ныряла в карманы ротозеев и выныривала с отличным уловом.
Сложись судьба Дайвер иначе, она смогла бы стать отличной актрисой. Девушка обожала обстановку роскоши и утончённости и не любила работать с обычными горожанами.
Ей нужна была соответствующая атмосфера – театр, церковь, отель. Карманница обзавелась парой искусственных рук и изобрела эффектный способ избавлять соседей по церковной скамье от ненужного. Чинно лежащие на коленях бутафорские ручки избавляли от подозрений, а настоящие незаметно извлекали из карманов часы и деньги, снимали украшения и переправляли сообщникам на задней скамье.
Привлекательная изысканная молодая леди нередко лишалась чувств в общественных местах. Когда к ней спешили взволнованные господа, она аккуратно чистила карманы, медленно приходя в себя и с робкой улыбкой благодаря спасителей.
Криминальное творчество она расширила и привлечением хорошеньких девушек-мошенниц, вместе с которыми разыгрывала целые спектакли.
Итак, неожиданное знакомство в карете с милой девушкой, которая рассказывает о грустной жизни со старым богатым мужем и душевном одиночестве. Джентльмен предлагает проводить её до дома и получает абсолютно однозначное приглашение на чай. Вместо гостиной они поднимаются в спальню и падают в постель. Не успевают приступить к главному, как раздаётся стук в дверь, и на пороге оказывается взволнованная служанка: хозяин вернулся!
Леди бежит вниз, обещая всё уладить и отвлечь мужа. Попутно захватив одежду и личные вещи коммерсанта. Тот терпеливо ждёт. И дожидается – приезда и тумаков от настоящих хозяев опустевшего на выходные особняка, который карманница ограбила, а в качестве десерта заманила туда доверчивого джентльмена и ограбила его тоже. Виртуозная мистификация!
Понятно, что при таком размахе Дженни неоднократно попадала в поле зрения полиции. Но женщина представлялась чужим именем, и её дважды депортировали – 1733 и 1738 годах.
В третий раз – в 1741 году провернуть этот трюк не удалось: её опознали свидетели. Вся правда вскрылась. А в соответствии с законами Англии, незаконное возвращение после депортации каралось смертной казнью.
В день казни на площади Тайберна собралась уйма народу – порядка 200 тыс. человек, чтобы поглазеть на то, как лишатся жизни 20 осуждённых. Дженни вела себя спокойно и достойно. Видимо, женщина отлично понимала, что при её роде занятий это закономерный исход. Дженни спокойно подошла к специальной высокой виселице на трёх столбах, вежливо отказалась от чёрного колпака и сделала последний шаг.
Королева карманников не только осталась в истории, но и стала героиней пьесы Джона Гэя 1728 года «Опера нищего» и «Трёхгрошовой оперы» 1928 года Бертольда Брехта.
Источник:
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-Хм.
Дженни Гууд, но имя, скорее всего, не настоящее.
Аплодирую - грабить богатых - святое.