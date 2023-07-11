«Разделась за триста рублей»: как снимался знаменитый эпизод в «Бриллиантовой руке»

Что греха таить, Светлану Светличную во многом лучше всего помнят по той самой роли роковой соблазнительницы из «Бриллиантовой руки». По сцене, где в героя Никулина летит халатик, через мгновение расстегивается застежка лифчика, видно голую спину, стыдливо прикрывающие грудь руки. И слышится та самая коронная фраза:

Да, для советского конца 1960-х то была просто вершина откровенности эротической мысли, сравнимая с какой-нибудь современной порнографией.