Американка собралась судиться с «Дисней» из-за порванной вагины

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Она решила прокатиться на аттракционе, но что-то пошло не так.
Американка Эмма МакГиннес решила отметить 30-летие в Диснейленде. И понеслась с пятиэтажной горки. Во время спуска, у дамы так натянулся кукольник, что женщина порвала то место, куда Солнце не заглядывает.
Чтобы компенсировать моральные и физические страдания, барышня подала в суд на №Диснейленд на 50 000 долларов.
У неё есть все шансы выиграть.
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Чего чего, у нее натянулось?
Перевожу с авторского на русский:
Во время спуска, даму натянул кукольник, по имени Диснейленд. Дама подала на него в суд и требует 50 штук баксов, в качестве компенсации за порванную кормилицу!