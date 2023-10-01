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Американка собралась судиться с «Дисней» из-за порванной вагины

Американка собралась судиться с «Дисней» из-за порванной вагины

Автор:
01 октября 2023 22:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: горка   диснейленд   женщина   купальник   солнце   суд   
2227
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Она решила прокатиться на аттракционе, но что-то пошло не так.

Американка  Эмма МакГиннес решила отметить 30-летие в Диснейленде. И понеслась с пятиэтажной горки. Во время спуска, у дамы так натянулся кукольник, что женщина порвала то место, куда Солнце не заглядывает.

Чтобы компенсировать моральные и физические страдания, барышня подала в суд на №Диснейленд на 50 000 долларов.

У неё есть все шансы выиграть.

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Метки: горка   диснейленд   женщина   купальник   солнце   суд   
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18  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Во время спуска, у дамы так натянулся кукольник”

Чего чего, у нее натянулось?
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4k
просто Дмитрий 37 минут назад
интересно, как аффтар назвал бы мужские причиндалы применительно с подобной ситуацией в Диснейленде
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6k
alex 54 минуты назад
Тп, 50 лямов надо требовать
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9k
soar Час назад
Какой там кукольник натянулся? Куда натянулся? Куда у нее там солнце не заглядывает? Кстати, а куда заглядывает?
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1k
Aleksei Час назад
всего-то 50к зелени с корпорации ?! дёшево она свой кукольник ценит,дёшево..
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7k
Neo Час назад
То чувство, когда 3,14..ду порвали не в Сан-фернандо, а в Диснейленде
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5k
BenderRodriguez Час назад
“Во время спуска, у дамы так натянулся кукольник”

Перевожу с авторского на русский:
Во время спуска, даму натянул кукольник, по имени Диснейленд. Дама подала на него в суд и требует 50 штук баксов, в качестве компенсации за порванную кормилицу!
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7k
newegg 2 часа назад
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
А где фото порванной …? За 50 штук баксов можно было и доказательство привести!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Сколько же мужиков сейчас потянятся в суды за компенсацией за порванные и омертвевшие из-за напряжения анусы.
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32k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Если бы она тренировала свой кукольник
как эта девушка на видео,то он бы у неё не порвался.Тяжело в ученье ,легко в бою.
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3k
Тварь 2 часа назад
Где пруфы? Фото, видео? Что за горка? Может у нее просто «эти дни» потекли?
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