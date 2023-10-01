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В Австралии поймали тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим

В Австралии поймали тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим

Автор:
01 октября 2023 12:15
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   вымершие   животные   капкан   тигровый кволл   фото   
1350
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Житель Южной Австралии обнаружил в своем капкане тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим. Мужчина передал редкое животное службе дикой природы.

Когда фермер Пао Лин Цай расставлял капканы, он надеялся поймать лицу или куницу, которая утащила его кур. Находка его удивила, оказалось, мужчина даже не знал о существовании такого животного.


Я ожидал увидеть дикую кошку, но вместо этого нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Сначала я понятия не имел, кто это, — сказал фермер журналистам.


Пао Лин Цай уверен, что вокруг его территории еще много таких хищников, поэтому он установил камеры на своем участке и решил разбрасывать форель, чтобы заманить грызунов. Отмечается, что эти животные весом всего три килограмма на самом деле являются настоящими бойцами и нападают на крупный рогатый скот и даже кенгуру.


С 1880 года о них не было слышно на территории Южной Австралии, а на других территориях они считаются исчезающим видом.


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Метки: Австралия   вымершие   животные   капкан   тигровый кволл   фото   
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17  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
он считается на грани вымирания, но утки, запускаемые на всех ресурсах, надоели( неужели так трудно поискать инфу? редкий, но вполне себе живой.

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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Поясню. Кволлы вымерли в Австралии и остались очень сильно немного в Тасмании . а тут нашли именно в Австралии и может другой подвид. Так что это важная находка.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
ЧТО ???? "чтобы заманить грызунов." ??????? автор что дебил ??? это не грызун прям вся статья о том что это не ГРЫЗУН !!!!! Это очень принципиальный вопрос. это сумчатыё хищник . второй после тасманийского дьявола живой представитель сумчатых хищников . это как назвать розовый бриллиант самоцветом.
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1k
K_II_T 36 минут назад
На Кволл или крапчатую куницу можно посмотреть в Московском зоопарке

Ну или вот видео

Ссылка youtu.be
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51k
turyst 44 минуты назад
А грызуны едят форель?
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5k
BenderRodriguez 48 минут назад
Так это ж тасманийский дьявол, только пятнистый.
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15k
L.Nemo 51 минуту назад
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12k
Владимир Час назад
Если он 130 лет считался вымершим, первая фото откуда?
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119k
parallax Час назад
Надеюсь его отпустят.
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5k
Александр Час назад
Пао Ли Цай... Прикольное имя! Почти что полицай!
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20k
Александр Час назад
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685
Шурман 2 часа назад
Ну теперь точно вымрет .
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17k
Alex 2 часа назад
Ждем динозавров.....
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