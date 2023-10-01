В Австралии поймали тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим

Когда фермер Пао Лин Цай расставлял капканы, он надеялся поймать лицу или куницу, которая утащила его кур. Находка его удивила, оказалось, мужчина даже не знал о существовании такого животного.





Я ожидал увидеть дикую кошку, но вместо этого нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Сначала я понятия не имел, кто это, — сказал фермер журналистам.





Пао Лин Цай уверен, что вокруг его территории еще много таких хищников, поэтому он установил камеры на своем участке и решил разбрасывать форель, чтобы заманить грызунов. Отмечается, что эти животные весом всего три килограмма на самом деле являются настоящими бойцами и нападают на крупный рогатый скот и даже кенгуру.





С 1880 года о них не было слышно на территории Южной Австралии, а на других территориях они считаются исчезающим видом.