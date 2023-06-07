В Австралии нашли новый вид гекконов с космическими глазами

В Австралии обитает множество рептилий, среди которых есть милые геккончики. Учёные обнаружили новый вид полосатых гекконов, которые отличаются колючим хвостом и просто удивительными глазами!
Австралийские учёные случайно обнаружили нового геккона. Сначала они считали, что эти гекконы — часть популяции колючих гекконов Голдфилдса. Однако ДНК-тест показал различия в геноме рептилий.
Как выяснилось, новые гекконы — ранее неизвестный вид полосатых гекконов. Новый вид назвали Strophurus spinula. Рептилии стали 21-м видом в роде ящериц семейства Diplodactylidae. От своих родственников новые гекконы отличаются шипами на теле и хвосте, пишет LiveScience.
Геккон живёт в лесах на юго-западе Австралии. В длину они не больше 6 см. Из особенностей, кроме, конечно, глаз цвета тела, железы у основания хвоста, выделяющие неприятный запах, способный отпугнуть хищных птиц, охотящихся на гекконов.
У Strophurus Wellington и Strophurus spinigerus такие же глаза под цвет тела, а шипы не только на теле и хвосте, но и над глазами.
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