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В Австралии нашли новый вид гекконов с космическими глазами

В Австралии нашли новый вид гекконов с космическими глазами

Автор:
07 июня 2023 12:17
Сообщество : Животные
Метки: Strophurus spinula   Австралия   геккон   животные   интересное   новый вид   удивительное   фото   
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В Австралии обитает множество рептилий, среди которых есть милые геккончики. Учёные обнаружили новый вид полосатых гекконов, которые отличаются колючим хвостом и просто удивительными глазами!

Австралийские учёные случайно обнаружили нового геккона. Сначала они считали, что эти гекконы — часть популяции колючих гекконов Голдфилдса. Однако ДНК-тест показал различия в геноме рептилий.

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Как выяснилось, новые гекконы — ранее неизвестный вид полосатых гекконов. Новый вид назвали Strophurus spinula. Рептилии стали 21-м видом в роде ящериц семейства Diplodactylidae. От своих родственников новые гекконы отличаются шипами на теле и хвосте, пишет LiveScience.


Геккон живёт в лесах на юго-западе Австралии. В длину они не больше 6 см. Из особенностей, кроме, конечно, глаз цвета тела, железы у основания хвоста, выделяющие неприятный запах, способный отпугнуть хищных птиц, охотящихся на гекконов.

У Strophurus Wellington и Strophurus spinigerus такие же глаза под цвет тела, а шипы не только на теле и хвосте, но и над глазами.

Источник:

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Метки: Strophurus spinula   Австралия   геккон   животные   интересное   новый вид   удивительное   фото   
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25k
Сибиряк Час назад
красивые
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1k
Карл Карл 16 минут назад
Кросивое!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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