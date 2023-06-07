В Австралии нашли новый вид гекконов с космическими глазами

Как выяснилось, новые гекконы — ранее неизвестный вид полосатых гекконов. Новый вид назвали Strophurus spinula. Рептилии стали 21-м видом в роде ящериц семейства Diplodactylidae. От своих родственников новые гекконы отличаются шипами на теле и хвосте, пишет LiveScience.



Геккон живёт в лесах на юго-западе Австралии. В длину они не больше 6 см. Из особенностей, кроме, конечно, глаз цвета тела, железы у основания хвоста, выделяющие неприятный запах, способный отпугнуть хищных птиц, охотящихся на гекконов.