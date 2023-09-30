18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон

Несмотря на своё независимое и надменное поведение, кошки могут быть такими же неуклюжими, как и их более крупные соперники, собаки. Теперь у людей есть камеры, которые позволяют запечатлеть и увековечить кошачьи глупости, на радость всему Интернету. В этом посте представлены хаос, озорство и бездна очарования.