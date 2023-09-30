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Сообщество Без кота и жизнь не та 1740 постов • 484 подписчика подписаться
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18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон

18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон

Автор:
30 сентября 2023 23:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Нейрон   глупости   дурачки   кошки   один   озорство   
871
19

Несмотря на своё независимое и надменное поведение, кошки могут быть такими же неуклюжими, как и их более крупные соперники, собаки. Теперь у людей есть камеры, которые позволяют запечатлеть и увековечить кошачьи глупости, на радость всему Интернету. В этом посте представлены хаос, озорство и бездна очарования.

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Метки: Нейрон   глупости   дурачки   кошки   один   озорство   
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2  комментария
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18k
Nikita 48 минут назад
Последнее всё же лучше, чем
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62k
doker Полчаса назад
Почему люди лелеют кошек?
Да всё просто - поведение один в один.
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