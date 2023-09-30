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Водитель протаранил полицейский участок и довольный сдался копам

Водитель протаранил полицейский участок и довольный сдался копам

Автор:
30 сентября 2023 18:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нью-Джерси   США   внедорожник   задержание   полицейский участок   таран   
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Мотивы преступника неизвестны. Возможно, очень захотел в тюрьму.

Мужчина на внедорожнике устроил большой переполох в небольшом городке Индепендент (штат Нью-Джерси). Он на огромной скорости протаранил полицейский участок, снёс двери и часть стены, а когда оказался внутри здания, спокойно вышел из машины под песню Guns N’ Roses “Welcome to the Jungle” и поднял руки вверх, сдаваясь правоохранителям. СМИ пишут, что нарушитель находился в приподнятом настроении, ничуть не сожалея о содеянном.

Как выяснилось впоследствии, задержанный 34-летний Джон Харгривз за несколько минут до тарана полицейского участка, то же самое проделал с гаражом своего знакомого. Мотивы Харгривз пока не раскрываются. Зато известно, что за решёткой он теперь проведёт очень долго. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, хулиганстве и незаконном хранении оружия в обеих авариях, а также в терроризме и нападении при отягчающих обстоятельствах. Если его целью было гарантированно и надолго отправиться в тюрьму, то её он реализовал идеально.

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Метки: Видео   Нью-Джерси   США   внедорожник   задержание   полицейский участок   таран   
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5  комментариев
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Парню просто надоело платить налоги.
Решил немного пожить за их счёт.
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92k
sapér Vodička 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
SmartCat101 6 минут назад
а ведь там тюрьмы как наши санатории - профилактории
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1k
Igor Grishaev 17 минут назад
О’Генри начитался
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3k
* You All Полчаса назад
кто-то похоже переиграл в гта
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