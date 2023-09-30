Водитель протаранил полицейский участок и довольный сдался копам

Мотивы преступника неизвестны. Возможно, очень захотел в тюрьму.
Мужчина на внедорожнике устроил большой переполох в небольшом городке Индепендент (штат Нью-Джерси). Он на огромной скорости протаранил полицейский участок, снёс двери и часть стены, а когда оказался внутри здания, спокойно вышел из машины под песню Guns N’ Roses “Welcome to the Jungle” и поднял руки вверх, сдаваясь правоохранителям. СМИ пишут, что нарушитель находился в приподнятом настроении, ничуть не сожалея о содеянном.
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Как выяснилось впоследствии, задержанный 34-летний Джон Харгривз за несколько минут до тарана полицейского участка, то же самое проделал с гаражом своего знакомого. Мотивы Харгривз пока не раскрываются. Зато известно, что за решёткой он теперь проведёт очень долго. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, хулиганстве и незаконном хранении оружия в обеих авариях, а также в терроризме и нападении при отягчающих обстоятельствах. Если его целью было гарантированно и надолго отправиться в тюрьму, то её он реализовал идеально.
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Решил немного пожить за их счёт.