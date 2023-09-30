Водитель протаранил полицейский участок и довольный сдался копам

Как выяснилось впоследствии, задержанный 34-летний Джон Харгривз за несколько минут до тарана полицейского участка, то же самое проделал с гаражом своего знакомого. Мотивы Харгривз пока не раскрываются. Зато известно, что за решёткой он теперь проведёт очень долго. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, хулиганстве и незаконном хранении оружия в обеих авариях, а также в терроризме и нападении при отягчающих обстоятельствах. Если его целью было гарантированно и надолго отправиться в тюрьму, то её он реализовал идеально.