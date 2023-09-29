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На борту самолета Анталья-Уфа во время полёта произошла разгерметизация салона

На борту самолета Анталья-Уфа во время полёта произошла разгерметизация салона

Автор:
29 сентября 2023 09:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Уфа   люди   повезло   полет   разгерметизация салона   самолет   
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Один из пассажиров опубликовал видео в социальных сетях. По его словам, в салон резко поступил холодный воздух, выпали кислородные маски и у всех людей заложило уши.

Далее со слов автора:

Самолёт авиакомпании correndon Airlines, следовавшему по маршруту Анталья - Уфа сегодня 28 сентября, столкнулся с проблемой на борту. Согласно сообщению в громкоговорителе, пилот сообщил о разгерметизации на борту и необходимости экстренно снижаться.

Пилот в панике начал орать в микрофон: emergency landing. Masks on urgently.

Самолет полетел вниз на огромной скорости. Выпали кислородные маски.

Самолёт экстренно начал спускаться на нормальную высоту. Есть страшные аттракционы, где живот крутит от страха. И это не сравнится ни с одним аттракционом.

В салон резко поступил холодный воздух. Уши ужасно заложило

Пилоты справились со своей работой профессионально. Слава богу все отлично. Мы приземлились безопасно в уфе.

Всех пассажиров с Днем рождения

Источник:

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Метки: Видео   Уфа   люди   повезло   полет   разгерметизация салона   самолет   
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3  комментария
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11k
ScorpionDS 36 минут назад
Как-то историю слышал, самолет набрал высоту и стюардессу подозвала пассажирка и попросила одеяло, на вопрос "Вам холодно?", она ответила "Мне дует", стюардесса проверила и побежала в кабину, ну ничего сели без проблем в точке вылета.

Странно только что экипаж не зафиксировал потерю давления, так бы могли просто все потерять сознание, как позже выяснилось самолет был очень старый DC-9.
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682
Шурман 2 минуты назад
Пару лет назад полетел в Латвию на НГ и самолет кружил то над заливом то над ригой и кружил часа 2 , наверное топливо вырабатывал а потом вот такая вот посадка , в самолете так же холодно было что пришлось опять куртку одевать .
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4k
avix 21 минуту назад
Судя по новостям за последнее время, авиапарк нуждается в серьёзном обслуживании, а количество инциндентов растёт с угрожающей тенденцией. То гидравлика в полёте вытечет (посадка в поле), то ВСУ на взлёте заглохнет (рейс Сочи-Москва). Теперь вот быстрая разгерметизация. Хорошо, что катастроф нет. Пилоты молодцы. Но летать становится как-то стрёмно.
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