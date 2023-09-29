На борту самолета Анталья-Уфа во время полёта произошла разгерметизация салона

Далее со слов автора:

Самолёт авиакомпании correndon Airlines, следовавшему по маршруту Анталья - Уфа сегодня 28 сентября, столкнулся с проблемой на борту. Согласно сообщению в громкоговорителе, пилот сообщил о разгерметизации на борту и необходимости экстренно снижаться.

Пилот в панике начал орать в микрофон: emergency landing. Masks on urgently.

Самолет полетел вниз на огромной скорости. Выпали кислородные маски.

Самолёт экстренно начал спускаться на нормальную высоту. Есть страшные аттракционы, где живот крутит от страха. И это не сравнится ни с одним аттракционом.

В салон резко поступил холодный воздух. Уши ужасно заложило

Пилоты справились со своей работой профессионально. Слава богу все отлично. Мы приземлились безопасно в уфе.

Всех пассажиров с Днем рождения