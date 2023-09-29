На борту самолета Анталья-Уфа во время полёта произошла разгерметизация салона

Один из пассажиров опубликовал видео в социальных сетях. По его словам, в салон резко поступил холодный воздух, выпали кислородные маски и у всех людей заложило уши.
Далее со слов автора:
Самолёт авиакомпании correndon Airlines, следовавшему по маршруту Анталья - Уфа сегодня 28 сентября, столкнулся с проблемой на борту. Согласно сообщению в громкоговорителе, пилот сообщил о разгерметизации на борту и необходимости экстренно снижаться.
Пилот в панике начал орать в микрофон: emergency landing. Masks on urgently.
Самолет полетел вниз на огромной скорости. Выпали кислородные маски.
Самолёт экстренно начал спускаться на нормальную высоту. Есть страшные аттракционы, где живот крутит от страха. И это не сравнится ни с одним аттракционом.
В салон резко поступил холодный воздух. Уши ужасно заложило
Пилоты справились со своей работой профессионально. Слава богу все отлично. Мы приземлились безопасно в уфе.
Всех пассажиров с Днем рождения
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Странно только что экипаж не зафиксировал потерю давления, так бы могли просто все потерять сознание, как позже выяснилось самолет был очень старый DC-9.