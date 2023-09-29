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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
29 сентября 2023 08:32
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1531
25
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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35  комментариев
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12k
Copycat 3 часа назад
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ну это звездец конечно "mood" да действительно настроение по английски
но блэт! зачем когда есть РУССКОЕ ска слово заменять его английским и люди у тебя переспрашивали?

лично мне этот человек сам кажется "Муд.. аком по жизни", я думаю тут много кто так же думает
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13k
Евгений 5 минут назад
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13k
Евгений 6 минут назад
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Анекдот вспомнился:
- Откройте, поговорить надо.
- А сколько вас?
- Двое.
- Ну вот и разговаривайте...
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Евгений 8 минут назад
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Если постоянно нюхать кокосик, то нормальная животинка.
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Copycat Полчаса назад
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о после того как добью анлийский возьмусь за французский, хрен его знает зачем но звучание нравится
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7k
ekarataev Полчаса назад
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Вот сразу видно успешного человека. Все дела уже переделал. Осталось поорать кому-нибудь в пупок.
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21k
Davy Jones 55 минут назад
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Ничего бы он не стоил пока его ге сделали финансовлй пирамидой по типу МММ или РДС
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vadimbar Час назад
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И у некрасивых парней есть шанс кому-то понравиться )
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295
iskra Час назад
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Психотерапия,это когда сторонники твоей точки зрения побеждают в сраче.
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1k
Victor Час назад
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и ракушку купи. яйца прикрой
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Victor Час назад
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а он уточнил сколько кофе стоит?. так в среднем кг стоит 15 баксов,а самый дорогой 1100
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Victor Час назад
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у меня был такой случай. звонит сестра. говорит колонки не работают. я ей: ты их в розетку включила?
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Victor 2 часа назад
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ещё и троллить, и комментировать
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