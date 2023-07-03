После освещения храма патриархом Кириллом, на полицейского упала металлическая конструкция

В Калининграде на сотрудника полиции с храма упала металлическая конструкция. По стечению обстоятельств, перед этим патриарх Кирилл провёл там божественную литургию.
2 июля в храме святых равноапостольных Константина и Елены патриарх Кирилл провёл божественную литургию. В связи с этим в самом храме и рядом было много сотрудников полиции. После освещения храма патриарх уехал, но полицейские остались. Спустя полтора часа на сотрудника полиции упала металлическая конструкция для ретрансляции службы, сообщает KP.RU.
К счастью, угрозы жизни полицейского нет. Лейтенант полиции остался жив, но получил ушиб рудной клетки и перелом позвонка, уточняет Baza. Почему конструкцию сорвало в такой ответственный момент, сейчас пытаются выяснить. Официального комментария по поводу случившегося не поступало.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Иди язык учить!
освещение - от слова "свет", освЯщение - от слова "святить"
Хотя... кому я говорю.... без толку
Освещение это то, что делают фонариком в темноте.
А поп освящает.
Вали в школу, не пости безграмотное говно.