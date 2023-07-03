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После освещения храма патриархом Кириллом, на полицейского упала металлическая конструкция

После освещения храма патриархом Кириллом, на полицейского упала металлическая конструкция

Автор:
03 июля 2023 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   интересное   патриарх кирилл   полиция   совпадение   фото   храм   
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В Калининграде на сотрудника полиции с храма упала металлическая конструкция. По стечению обстоятельств, перед этим патриарх Кирилл провёл там божественную литургию.

2 июля в храме святых равноапостольных Константина и Елены патриарх Кирилл провёл божественную литургию. В связи с этим в самом храме и рядом было много сотрудников полиции. После освещения храма патриарх уехал, но полицейские остались. Спустя полтора часа на сотрудника полиции упала металлическая конструкция для ретрансляции службы, сообщает KP.RU.

К счастью, угрозы жизни полицейского нет. Лейтенант полиции остался жив, но получил ушиб рудной клетки и перелом позвонка, уточняет Baza. Почему конструкцию сорвало в такой ответственный момент, сейчас пытаются выяснить. Официального комментария по поводу случившегося не поступало.

Источник:

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Метки: Калининград   интересное   патриарх кирилл   полиция   совпадение   фото   храм   
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10  комментариев
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4k
Vasiliy 36 минут назад
Что Гундяев ни разу не святой давно известно, но что он еще и электрик - не знал!
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14k
Александр 3 минуты назад
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147
Катюшка 37 минут назад
Покемонка, твою ж маковку

Иди язык учить!
освещение - от слова "свет", освЯщение - от слова "святить"
Хотя... кому я говорю.... без толку

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22k
BiZ 38 минут назад
ряженные сказочники в 21 веке..
Ссылка www.youtube.com
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33k
Snork Snorkoff 41 минуту назад
Светло стало наверное, после освещения..
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3k
Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Аффтырь... Чюрка ты нэрусский...
Освещение это то, что делают фонариком в темноте.
А поп освящает.
Вали в школу, не пости безграмотное говно.
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62k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
дык Гундяев то не святой он только для бога деньги собирает да себе за труды оставляет немного
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2k
Шапкин 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
pinbalist Час назад
Он всё видит :)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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