После освещения храма патриархом Кириллом, на полицейского упала металлическая конструкция

2 июля в храме святых равноапостольных Константина и Елены патриарх Кирилл провёл божественную литургию. В связи с этим в самом храме и рядом было много сотрудников полиции. После освещения храма патриарх уехал, но полицейские остались. Спустя полтора часа на сотрудника полиции упала металлическая конструкция для ретрансляции службы, сообщает KP.RU.