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В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки

В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки

Автор:
21 февраля 2024 09:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   авто   комментарии из соцсетец   обнаженка   покатушки   
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Девушке было так весело, что высунувшись из окна авто, она от восторга обнажила грудь.

В соцсети попал и завирусился ролик, в котором компания молодых людей катается по столице в полном восторге от себя и всего происходящего. Молодая девушка снимает себя на телефон и в какой-то момент, приспускает топик, чтобы видео было максимально красивым.


Молодость и кураж - это хорошо, голые сиськи - тоже, однако в общественном месте должен соблюдаться порядок. Т.к. покатушки проходили близ ТЦ и за всем этим наблюдали посторонние люди, поведение молодых людей является нарушением, поэтому "герои дня" заинтересовали полицию.


"Мамину радость, папину гордость", обнажившую грудь, непременно разыщут и объяснят правила поведения в общественном месте.


Пользователи сети оказались недовольны видео: во-первых, куда смотрят родители, во-вторых, что у этой молодёжи в голове!


А еще вспомнили такую же любительницу острых ощущений, жизнь которой оборвалась после встречи со столбом. Тоже хотела снять красивое видео.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   авто   комментарии из соцсетец   обнаженка   покатушки   
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9  комментариев
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4k
DVPET Час назад
Пост про случай с сиськами, но без самих сисек? Куда катятся фишки....
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8k
Tamdima Полчаса назад
Опять замылили! Расходимся
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2k
Владимир Полчаса назад
Тема не раскрыта!!! Вернее прикрыта
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14k
кот базилий 37 минут назад
Дебилы порезвились, ждем извинений и "больше не буду".
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3k
Алекс Чебурашкин 40 минут назад
Как же это бесит!!!
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5k
Rubiroid_47 48 минут назад
Вот, если честно, больше раздражают скудоумные матерные вопли.
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11k
Vacony 49 минут назад
.. я тоже пришел сюда и огорчился, да ?
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8k
tamin 53 минуты назад
А похоже там ОООочень ничего сиськи.
Зы. Достали моралисты. Как будто вам не было по 18 лет)
Зы. Время похоже ночное.
Зызы. Зато за моралистами хорошо идти по льду. На песке не скользишь)))) хотя главный вопрос. Нафига выкладывать в сеть.
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3k
Константин Час назад
Будь проклят тот, кто придумал цензуру! ))
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