В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки

Девушке было так весело, что высунувшись из окна авто, она от восторга обнажила грудь.
В соцсети попал и завирусился ролик, в котором компания молодых людей катается по столице в полном восторге от себя и всего происходящего. Молодая девушка снимает себя на телефон и в какой-то момент, приспускает топик, чтобы видео было максимально красивым.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Молодость и кураж - это хорошо, голые сиськи - тоже, однако в общественном месте должен соблюдаться порядок. Т.к. покатушки проходили близ ТЦ и за всем этим наблюдали посторонние люди, поведение молодых людей является нарушением, поэтому "герои дня" заинтересовали полицию.
"Мамину радость, папину гордость", обнажившую грудь, непременно разыщут и объяснят правила поведения в общественном месте.
Пользователи сети оказались недовольны видео: во-первых, куда смотрят родители, во-вторых, что у этой молодёжи в голове!
А еще вспомнили такую же любительницу острых ощущений, жизнь которой оборвалась после встречи со столбом. Тоже хотела снять красивое видео.
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Зы. Достали моралисты. Как будто вам не было по 18 лет)
Зы. Время похоже ночное.
Зызы. Зато за моралистами хорошо идти по льду. На песке не скользишь)))) хотя главный вопрос. Нафига выкладывать в сеть.