В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки

Молодость и кураж - это хорошо, голые сиськи - тоже, однако в общественном месте должен соблюдаться порядок. Т.к. покатушки проходили близ ТЦ и за всем этим наблюдали посторонние люди, поведение молодых людей является нарушением, поэтому "герои дня" заинтересовали полицию.





"Мамину радость, папину гордость", обнажившую грудь, непременно разыщут и объяснят правила поведения в общественном месте.





Пользователи сети оказались недовольны видео: во-первых, куда смотрят родители, во-вторых, что у этой молодёжи в голове!



