Шакире грозит срок до 8 лет за неуплату налогов

От Чака Берри до Принса и Лайонела Ричи - многие музыканты сталкивались с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. В 2019 году футболисту Криштиану Роналду пришлось заплатить 22 млн долларов для урегулирования дела о налоговом мошенничестве. Некоторые знаменитости, например рэпер Джа Рул, за это преступление оказались за решеткой. Теперь своей участи ожидает колумбийская поп-звезда Шакира.
Поп-звезду обвинили в том, что она задолжала испанскому государству 7,1 млн долларов после мирового турне "El Dorado World Tour" в 2018 году
Власти утверждают, что Шакира не задекларировала миллионные авансовые платежи за свои гастроли и другие источники дохода в 2018 году. По данным прокуратуры Барселоны, певица уходила от уплаты налогов с помощью офшорной компании.
Это уже второй иск, поданный против артистки. В ноябре она предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год
Шакира, ныне проживающая в Майами, в то время жила в Барселоне со своим бывшим мужем, футболистом Жераром Пике, и их двумя детьми. В интервью журналу Elle, опубликованном в сентябре 2022 года, поп-звезда заявила, что не является резидентом Испании, поскольку большую часть года находится в разъездах.
Испанское законодательство учитывает три фактора для определения того, является ли человек резидентом страны: физическое присутствие, местонахождение супруга и детей, а также является ли страна "центром экономических интересов" человека.
Помимо доходов от гастролей, певица заключила контракты с такими брендами, как Procter & Gamble, Fisher Price, бразильской обувной маркой Ipanema и компанией по производству йогуртов Activia.
"Я уверена, что у меня есть достаточно доказательств, подтверждающих мою правоту, и правосудие окажется на моей стороне", - заявила Шакира
Представители самой продаваемой звезды Колумбии заявили, что она всегда действовала в соответствии с законом и советовалась с лучшими налоговыми экспертами.
В случае вынесения обвинительного приговора Шакире грозит восемь лет лишения свободы, но она может воспользоваться законом, который разрешает лицам, впервые обвиненным по этой статье, избежать тюремного заключения. Таким правом уже воспользовались легенды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Ее также обвиняют в неуплате 14,5 млн евро (15,3 млн долларов) в период с 2012 по 2014 год.
Прокуратура Барселоны утверждает, что более половины этого периода певица провела в Испании и, следовательно, должна была заплатить налоги этой стране.
"Я выплатила все, что они требовали, еще до того, как они подали иск. Так что на сегодняшний день я ничего не должна"
"Даже не имея доказательств, подтверждающих эти вымышленные утверждения, власти заручились поддержкой СМИ с целью склонить людей на свою сторону и оказать давление. Все это подрывает мою репутацию и направлено на то, чтобы принудить меня к заключению мирового соглашения".
После расставания с Пике, с которым она начала встречаться в 2010 году, Шакира переехала в Майами, чтобы сосредоточиться на своей карьере.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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