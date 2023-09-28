Шакире грозит срок до 8 лет за неуплату налогов

Испанское законодательство учитывает три фактора для определения того, является ли человек резидентом страны: физическое присутствие, местонахождение супруга и детей, а также является ли страна "центром экономических интересов" человека.

Помимо доходов от гастролей, певица заключила контракты с такими брендами, как Procter & Gamble, Fisher Price, бразильской обувной маркой Ipanema и компанией по производству йогуртов Activia.