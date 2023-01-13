Вся жизнь дочери Элвиса Пресли в фотографиях

1862
42
Единственная дочь Элвиса Пресли, бывшая жена Майкла Джексона, певица и актриса Лиза Мария Пресли, скончалась в больнице, куда ее привезли с остановкой сердца. Врачи не смогли спасти Лизу Марию, которой было 54 года. Какой же была жизнь единственной дочери рок-короля? Об этом рассказывает фотоподборка.
Последнее фото 54-летней Лизы Марии Пресли было сделано 10 января в Беверли-Хиллз. 12 января ее не стало.
×
×
Лиза родилась 1 февраля 1968 года в семье легендарногоЭлвиса Пресли и его жены Присциллы. На фото - Лиза с родителями через четыре дня после ее рождения.
Родители Лизы развелись в 1973 году, а ее отец умер четыре года спустя, в 1977 году. Но до конца своих дней он боготворил дочь. На фото - Лиза на отдыхе с родителями.
Лиза жила в основном со своей матерью в Лос-Анджелесе, хотя часто проводила время со своим отцом в Грейсленде. Фото сделано около 1970 года.
Сообщалось, что Элвис умер от остановки сердца, хотя злоупотребление алкоголем и наркотиками также называли в качестве фактора, ускорившего его смерть. На фото - Лиза с отцом, 1970 год.
После смерти отца Лиза стала сонаследницей его поместья Грейсленд, а после смерти деда и прабабушки стала единственной наследницей Элвиса.
Лиза Мария на фотографии из альбома пятого класса начальной школы Le Lycée Français в Лос-Анджелесе (в центре). На момент фото 1979 года ей было около 11 лет.
Лиза в день своей свадьбы в 1988 году. Свой первый брак в 20 лет она заключила с музыкантом Дэнни Кио.
У пары родилось двое детей, дочь Райли и сын Бенджамин. Лиза развелась с Кио в Доминиканской Республике в 1994 году. На фото - Лиза и Дэнни, 1990 год.
Пресса писала, что Лиза в свои последние дни жила со своим бывшим мужем Дэнни Кио. Сообщается, что он проводил ей искусственное дыхание до прибытия парамедиков. Фото сделано в 1991 году в Лос-Анджелесе.
Позже Дэнни стал шафером, когда его бывшая жена вышла замуж за Майкла Локвуда в Японии в 2006 году. На фото - Лиза и Дэнни, 1991 год.
Лиза впервые встретила Майкла Джексона в 1975 году, когда посетила один из его концертов, будучи семилетней девочкой. Их дружба возродилась в 1992 году. На фото - Лиза и Майкл, 1994 год.
По рассказам репортеров, в 1993 году Джексон обратился к ней за поддержкой после того, как против него был выдвинут первый из нескольких исков о растлении малолетних. Фото 1994 года.
Вскоре у Лизы и Джексона завязались романтические отношения, и они связали себя узами брака всего через 20 дней после развода Лизы с Дэнни Кио в 1994 году.
Пресли подала на развод с Джексоном в 1996 году, сославшись на непримиримые разногласия, хотя позже она рассказала, что несколько раз пыталась примириться с ним в последующие годы.
Пресли признавалась, что смерть Джексона в 2009 году стала для нее настоящим горем. Она сказала, что сожалеет о том, что не смогла помочь ему с его проблемами со злоупотреблением психоактивными веществами.
После развода с Джексоном у Лизы была недолгая помолвка с гавайским музыкантом Джоном Ошайкой. Снимок сделан в Парк-Сити, штат Юта, в 2000 году.
Присцилла постоянно присутствовала в жизни дочери. На фото она с Лизой, Райли и Бенджамином в 2001 году.
Пресли и Кейдж встретились, когда Лиза была помолвлена с Ошайкой. Она разорвала помолвку чтобы быть с Кейджем. Он же был женат на Патриции Аркетт, но позднее признавался, что был «поражён молнией», когда впервые увидел Лизу.
Однако союз был недолгим, и Кейдж подал на развод всего через три месяца после того, как они поженились. Фото - июнь 2002 года.
Райли впоследствии стала актрисой, известной своими участием в нескольких нашумевших в кинокругах независимых фильмах. На фото - Лиза и Райли в 2003 году.
Четвертый брак Лизы — в 2006 году — был заключен с Майклом Локвудом, который играл на гитаре и был ее аккомпаниатором, а также музыкальным продюсером и директором.
Лиза с матерью Присциллой в 2006 году в Мемфисе, штат Теннесси. Присцилла первой приехала к дочери в больницу и позже подтвердила ее смерть.
12 июля 2020 года единственный сын Лизы Бенджамин покончил жизнь самоубийством. Два года спустя она написала эссе о своем бесконечном горе. На фото Лиза и Бенджамин в 2012 году.
Пресли подала на развод с Локвудом в 2016 году, позже заявив, что нашла детскую порнографию на его компьютере. Фото 2013 год.
Лиза начала свою музыкальную карьеру в начале 2000-х. Она выпустила три получивших признание критиков и коммерчески успешных альбома. Однако их популярность оказалась не слишком долгой.
Лиза поделилась в соцсетях милой фотографией со своими тремя дочерьми, сделанной после похода на спектакль «Щелкунчик» на Рождество в 2018 году.
Пресли назвала себя «мамой-львицей». На фотографии - Лиза и все четверо ее детей. Фото сделано в 2019 году.
Лиза, ее мать Присцилла и три ее дочери объединились, чтобы почтить память ее покойного отца в 2022 году после выхода биографического фильма База Лурмана об Элвисе.
Батлер получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Лиза и Присцилла были рядом с ним в этот торжественный день.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мадонна украла тело у юной девушки
- Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли
- Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани
- 13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости
- Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами
Метки: Лиза Мария Пресли Фотоподборка дочь Пресли жизнь в фотографиях звезды знаменитости певица шоу бизнес
Новости партнёров
реклама
На Лизе Мари она точно отдохнула.