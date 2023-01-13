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Вся жизнь дочери Элвиса Пресли в фотографиях

Вся жизнь дочери Элвиса Пресли в фотографиях

Автор:
13 января 2023 12:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лиза Мария Пресли   Фотоподборка   дочь Пресли   жизнь в фотографиях   звезды   знаменитости   певица   шоу бизнес   
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Единственная дочь Элвиса Пресли, бывшая жена Майкла Джексона, певица и актриса Лиза Мария Пресли, скончалась в больнице, куда ее привезли с остановкой сердца. Врачи не смогли спасти Лизу Марию, которой было 54 года. Какой же была жизнь единственной дочери рок-короля? Об этом рассказывает фотоподборка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лиза Мария Пресли   Фотоподборка   дочь Пресли   жизнь в фотографиях   звезды   знаменитости   певица   шоу бизнес   
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10  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
Вид у неё замучаный
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2k
RaiJu 5 минут назад
В общем, б.ядь конченная
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4k
vasilykopkov 6 минут назад
Мать у ней посимпатичнее, да и выглядела моложе дочки...
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657
Kra 12 минут назад
Ну, а что? Тихую жизнь прожила, судя по статье. Никаких событий кроме походов замуж и не было.
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0
Plumbum Buts 22 минуты назад
Мать пережила свою дочь
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4k
Frank Borman 43 минуты назад
Природа обычно отдыхает на детях знаменитых и талантливых.
На Лизе Мари она точно отдохнула.
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2k
NIS 51 минуту назад
Не жизнь - а готовый сценарий ..
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6k
Мотыль ВС 52 минуты назад
вот ребенок через 4 дня после рождения.
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