С 12 октября россиянам может грозить тюрьма за сбор грибов

Красота, да и только

"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

В марте 2024 года из продажи могут исчезнуть вейпы с ароматизаторами

Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

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