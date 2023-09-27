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С 12 октября россиянам может грозить тюрьма за сбор грибов

С 12 октября россиянам может грозить тюрьма за сбор грибов

Автор:
27 сентября 2023 16:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   грибы   закон   интересное   растения   фото   штраф   
2279
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С 12 октября в России начнет действовать новая статья Уголовного кодекса, согласно которой сбор, добыча и хранение краснокнижных грибов может караться тюремным сроком до девяти лет.

В апреле 2023 года Владимир Путин утвердил изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации. Согласно новому закону, который вступит в силу 12 октября 2023 года, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут караться тюремным сроком до девяти лет. Об этом пишет "Лента. Ru".

Однако обычным людям бояться нечего. Адвокат Татевик Чугурян пояснила, что квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности. Другими словами, если пенсионер случайно срежет краснокнижный гриб, ничего ему за это не будет.

К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, — рассказала адвокат.


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Метки: Видео   Россия   грибы   закон   интересное   растения   фото   штраф   
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36  комментариев
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12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Тупая крыса написала очередную ху*йню. Типа раньше краснокнижные можно было, а теперь посадят. Дебилы, б*лядь.
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38k
Вепс 3 минуты назад
Пост, видимо, создан для того чтобы хохломрази ципсошные тут рассказывали как мы плохо живет в РФ. Минус и до свидания.
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16k
banzai7 10 минут назад
За один гриб ничего не будет. А за два? А за корзинку? Где та грань?
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9k
Trenzel2003 22 минуты назад
Местячковые чинуши при погонах, как всегда по своему интерпретируют сей закон.
Как уже было с валежником. Или как с выплатами врачам работавшими с ковидными больными.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Автор - тупой кретин накидывающий говно на самолётную турбину ...
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8k
Игорь Полчаса назад
НУ как вам свободная Россия и тот авторитарный совок, где все и всем запрещали? Теперь то поняли. что натворили в августе 1991?
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9k
Онотолей 40 минут назад
Очередной запрет в полицейском государстве и ещё один повод посадит и так уже почти раба а не гражданина.
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2k
Rulzen Час назад
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон!
Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как:
Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6).
Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!!

P.S.
Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Автор забыл добавить, что помимо красной книги России, есть ещё региональные красные книги, на которые также распространяется новый закон! Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как: Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6). Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!! P.S. Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
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555
Olldd Час назад
Короче, подосиновики не собирать.
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1k
Мария Коненкова Час назад
ТС, минус за заведомо ложную информацию в заголовки. Между "сбором грибов" и "сбором краснокнижных грибов" большая разница.
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56k
zloykoyot Час назад
Ага, а может не грозить. Автор, написание таких громких заголовков к пустой статье называется кликбейт.
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53k
Мойша Час назад
Да большую половину даже не видел. А потом - каждый грибник собирает только знакомые грибы. Ибо незнакомые грибы можно кушать лишь один раз.
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5k
Сергей Семенов 2 часа назад
Даааа, прям вот постоянно собирают эти грибы:
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76
ruslan d 2 часа назад
Ну их пойди найди еще , да и по сути все в основном собирают стандартные сорта , редко отклоняясь в экзотику ... Белые , лисички , опята )))
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76
ruslan d Едондер пуп Час назад
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WhiteRat

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