С 12 октября россиянам может грозить тюрьма за сбор грибов

С 12 октября в России начнет действовать новая статья Уголовного кодекса, согласно которой сбор, добыча и хранение краснокнижных грибов может караться тюремным сроком до девяти лет.
В апреле 2023 года Владимир Путин утвердил изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации. Согласно новому закону, который вступит в силу 12 октября 2023 года, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут караться тюремным сроком до девяти лет. Об этом пишет "Лента. Ru".
Однако обычным людям бояться нечего. Адвокат Татевик Чугурян пояснила, что квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности. Другими словами, если пенсионер случайно срежет краснокнижный гриб, ничего ему за это не будет.
К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, — рассказала адвокат.
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Как уже было с валежником. Или как с выплатами врачам работавшими с ковидными больными.
Ну да, свобода человека даже если он собрал один гриб неумышленно стоит дешевле этого гриба.
>"эти вообще нельзя трогать, а эти только для супчика, не больше трёх".
И чем тогда страна будет отличаться от тюрьмы?Хотя она и так всё больше на неё становится похожа.
Например, в К.К. Москвы и Московской области есть такие грибы как:
Каштановый моховик (фото 1), Полубелый гриб (фото 2), Осиновик белый (фото 3), Березовик розовеющий (фото 4), Сыроежка красная (фото 5), Cыроежка турецкая (фото 6).
Рекомендую ознакомиться именно с региональной красной книгой!!!
P.S.
Когда лесник за жопу поймает с подберёзовиком или сыроежкой - так и говорите: а мне адвокатша Татевик Чугурян сказала что за пару грибочков ничего не будет )))))))
Вот только пантерный и вонючий офигенно ядовиты - не уверен что их кто-то захочет купить, печень разъест однозначно, даже в малых дозах.
Серо-розовый съедобен, но смысл его собирать если полно качественных грибов???
А вот найти Виттадини это нужно усраться, я за 50 лет в лесу такой не видел.....Собирал в Тверской, Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Саратовской, Самарских областях в Чувашии и Мордовии.
Так-то, пока люди для себя собирали, никому и дела не было. А теперь же это бизнес. Всё обирают, козни друг-другу в лесу строят, только что не убивают еще за грибы/шишки/ягоды, да и то не факт.