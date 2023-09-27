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В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки

В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки

Автор:
27 сентября 2023 12:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Владивосток   гниение   картофель   пары   смерть   углекислый газ   
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К сожалению, это не единичный инцидент, в 2019 году произошёл похожий случай в Челябинской области.

Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже на улице Гульбиновича, в погребе которого хранился сгнивший картофель. Его испарения, скорее всего, и стали причиной гибели двух 31-летних приморцев, сообщает региональная прокуратура.


Тела мужчин обнаружила мать одного из них. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики смогли лишь констатировать их смерть. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти, отметив, что в гараже присутствует специфический запах.

Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить точную причину смерти молодых мужчин, ход и результаты доследственной проверки контролирует прокуратура Приморского края.


Добавим, что в 2019 году в Челябинской области трое взрослых и подросток при схожих обстоятельствах насмерть отравились парами гнилого картофеля в погребе.

Кандидат биологических наук Марина Болотская рассказала журналистам, что при гниении картофеля в помещении накапливаются метан, углекислый газ и тиолы. Последние имеют тошнотворный запах и специфический запах, однако смерть, вероятно, наступила из-за концентрации углекислого газа в подвале.


Промышленный микробиолог Дмитрий Зыков напомнил, что в помещениях, где хранятся продукты, в том числе и картофель, крайне необходимо иметь хоть какую-то вентиляцию. Об этом прекрасно знали наши предки, делая в своих погребах специальные продухи.


При гниении картофеля выделяется углекислый газ. Он тяжёлый и скапливается внизу. В старых деревенских погребах такие случаи были редко, их делали с продухами, и они проветривались. Сегодня распространены погреба в виде замкнутых камер из бетона или железа (по типу кессонов), и в них нужно делать очень хорошую вентиляцию. А это непросто. Для работы в таких замкнутых объёмах есть техника безопасности. Работающий внизу должен быть обвязан верёвкой, второй человек его страхует и ни в коем случае не спускается за ним, так как тоже может задохнуться. Большое число жертв обычно связано с тем, что работающий в погребе долго не возвращался, за ним шёл кто-то из близких и тоже задыхался.

Источник:

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Метки: Владивосток   гниение   картофель   пары   смерть   углекислый газ   
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19  комментариев
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722
Шурман Час назад
Печально , кстати если кто помнит как она гниет то это реально до рвоты или когда в руке ее сжимаешь то она взрывается и потом можно все в стирку бросать .
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18k
RDen 9 минут назад
хорошо удобряли наверно эту картоху всякими химикатами....вот так и получилось
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14k
Jearom 17 минут назад
когда колодцы старые чистят - то же самое происходит
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9k
Бритва 36 минут назад
однажды человечеству придётся переоткрывать знания предков.
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375
Денис Веселов 49 минут назад
Лет 20 назад , нарезал картошки пожарить залил водичкой, и умудрился загулЯть в гостях дней на пять, так картошка в воде превратилась в слизь, и квартиру проветривать пришлось полдня, благо было лето))))
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56k
zloykoyot Час назад
"Для работы в таких замкнутых объёмах есть техника безопасности. Работающий внизу должен быть обвязан верёвкой, второй человек его страхует и ни в коем случае не спускается за ним, так как тоже может задохнуться." Ну во-первых страхующих должно быть двое. Во-вторых спускающийся должен быть в изолирующем шланговом противогазе, шланг для дыхания которого выведен на поверхность не менее чем на 2 метра от обреза погреба/колодца. Простой противогаз надевать смысла нет, он очищает воздух от ядовитых газов, но если внизу один углекислый газ или сероводород, то шансов выжить нет. Это минимум.
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76k
Viktor Час назад
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20k
Bill Час назад
Погреб вообще опасная штука. Даже если там ничего не хранится.
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