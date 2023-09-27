В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки

Кандидат биологических наук Марина Болотская рассказала журналистам, что при гниении картофеля в помещении накапливаются метан, углекислый газ и тиолы. Последние имеют тошнотворный запах и специфический запах, однако смерть, вероятно, наступила из-за концентрации углекислого газа в подвале.





Промышленный микробиолог Дмитрий Зыков напомнил, что в помещениях, где хранятся продукты, в том числе и картофель, крайне необходимо иметь хоть какую-то вентиляцию. Об этом прекрасно знали наши предки, делая в своих погребах специальные продухи.



