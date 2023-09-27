В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки

К сожалению, это не единичный инцидент, в 2019 году произошёл похожий случай в Челябинской области.
Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже на улице Гульбиновича, в погребе которого хранился сгнивший картофель. Его испарения, скорее всего, и стали причиной гибели двух 31-летних приморцев, сообщает региональная прокуратура.
Тела мужчин обнаружила мать одного из них. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики смогли лишь констатировать их смерть. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти, отметив, что в гараже присутствует специфический запах.
Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить точную причину смерти молодых мужчин, ход и результаты доследственной проверки контролирует прокуратура Приморского края.
Добавим, что в 2019 году в Челябинской области трое взрослых и подросток при схожих обстоятельствах насмерть отравились парами гнилого картофеля в погребе.
Кандидат биологических наук Марина Болотская рассказала журналистам, что при гниении картофеля в помещении накапливаются метан, углекислый газ и тиолы. Последние имеют тошнотворный запах и специфический запах, однако смерть, вероятно, наступила из-за концентрации углекислого газа в подвале.
Промышленный микробиолог Дмитрий Зыков напомнил, что в помещениях, где хранятся продукты, в том числе и картофель, крайне необходимо иметь хоть какую-то вентиляцию. Об этом прекрасно знали наши предки, делая в своих погребах специальные продухи.
При гниении картофеля выделяется углекислый газ. Он тяжёлый и скапливается внизу. В старых деревенских погребах такие случаи были редко, их делали с продухами, и они проветривались. Сегодня распространены погреба в виде замкнутых камер из бетона или железа (по типу кессонов), и в них нужно делать очень хорошую вентиляцию. А это непросто. Для работы в таких замкнутых объёмах есть техника безопасности. Работающий внизу должен быть обвязан верёвкой, второй человек его страхует и ни в коем случае не спускается за ним, так как тоже может задохнуться. Большое число жертв обычно связано с тем, что работающий в погребе долго не возвращался, за ним шёл кто-то из близких и тоже задыхался.
Источник:
- Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции
- Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз
- Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки
- "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"
- К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию