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Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки

Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки

Автор:
12 сентября 2023 11:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Австралия   инфекция   история   овчарка   смерть   собака   укус   
1962
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В прошлом месяце Трэйси Ридут из австралийского Перта попросили присмотреть за молодой немецкой овчаркой. Во время игры животное слегка прикусило палец 53-летней женщины. Та не придала этому значения, но через несколько дней почувствовала мучительную боль.

18 августа Трэйси обратилась за медицинской помощью. Анализ выявил у нее бактериальную инфекцию Capnocytophaga canimorsus, которая поразила почки и печень.

Состояние женщины быстро ухудшалось, ее ввели в искусственную кому. Через 11 дней Ридут не стало.



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Capnocytophaga canimorsus - бактерия, обитающая в ротовой полости собак и кошек.

Инфекция у людей встречается крайне редко: в прошлом году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано всего 56 случаев.

Капноцитофаги представляют опасность только для людей с ослабленной иммунной системой, например, для тех, кто лечится от онкологии или ВИЧ-инфицированных.

Симптомы включают покраснение на месте укуса, отек, боль и повышение температуры.

Трэйси не заметила никаких симптомов. Ее дочь Софи рассказала: "Она играла с собакой, и та случайно укусила ее за палец, а не за игрушку. Мама не придала этому значение и просто перевязала рану".

Через неделю после укуса австралийка начала чувствовать боль вокруг раны и пыталась лечить ее "Нурофеном" и "Панадолом", но лекарства не помогли.

Женщину госпитализировали, но врачи почти сразу сообщили семье, что бессильны.

Софи сказала: "Практически все ее органы отказали".

"Даже если это маленький укус собаки, как это было в случае с мамой, просто пройдите обследование", - призывает Софи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   инфекция   история   овчарка   смерть   собака   укус   
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4  комментария
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10k
Juli 55 минут назад
В Австралии такой огромный выбор гадов от укуса которых с легкостью умрешь, но беда пришла от милого пёселя(
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1k
Kra Полчаса назад
А в комплексную прививку для собак борьба с этой хренью не входит?..
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Похлеще бешенства...
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