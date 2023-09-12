Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки

Capnocytophaga canimorsus - бактерия, обитающая в ротовой полости собак и кошек.

Инфекция у людей встречается крайне редко: в прошлом году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано всего 56 случаев.

Капноцитофаги представляют опасность только для людей с ослабленной иммунной системой, например, для тех, кто лечится от онкологии или ВИЧ-инфицированных.