Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки

В прошлом месяце Трэйси Ридут из австралийского Перта попросили присмотреть за молодой немецкой овчаркой. Во время игры животное слегка прикусило палец 53-летней женщины. Та не придала этому значения, но через несколько дней почувствовала мучительную боль.
18 августа Трэйси обратилась за медицинской помощью. Анализ выявил у нее бактериальную инфекцию Capnocytophaga canimorsus, которая поразила почки и печень.
Состояние женщины быстро ухудшалось, ее ввели в искусственную кому. Через 11 дней Ридут не стало.
Capnocytophaga canimorsus - бактерия, обитающая в ротовой полости собак и кошек.
Инфекция у людей встречается крайне редко: в прошлом году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано всего 56 случаев.
Капноцитофаги представляют опасность только для людей с ослабленной иммунной системой, например, для тех, кто лечится от онкологии или ВИЧ-инфицированных.
Симптомы включают покраснение на месте укуса, отек, боль и повышение температуры.
Трэйси не заметила никаких симптомов. Ее дочь Софи рассказала: "Она играла с собакой, и та случайно укусила ее за палец, а не за игрушку. Мама не придала этому значение и просто перевязала рану".
Через неделю после укуса австралийка начала чувствовать боль вокруг раны и пыталась лечить ее "Нурофеном" и "Панадолом", но лекарства не помогли.
Женщину госпитализировали, но врачи почти сразу сообщили семье, что бессильны.
Софи сказала: "Практически все ее органы отказали".
"Даже если это маленький укус собаки, как это было в случае с мамой, просто пройдите обследование", - призывает Софи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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