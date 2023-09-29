От чего на самом деле умер Александр Македонский

Есть несколько версий этого события.
За долгие годы постоянных войн, Александр получил множество ранений. Уже в первом серьёзном сражении (334 год до н.э.), полководец получил удар мечом в шлем. Но тогда его смогли утащить с поля боя.
Во время осады Газы, царь получил стрелу, а во время штурма Согдианы ему повредили малоберцовую кость. Также получил камнем по голове.
В 325 году до н.э. македонцы осадили город, где засел индийский народ маллов. При атаке, Александру послали стрелу в грудь и армия решила, что царь убит. Разьярённые воины покорили город и перебили всех жителей. А Македонский выжил.
Но умер в 323 году до н.э., ему было 32 года. В чём причина?
В первый день у Македонского начались сильнейшие боли в животе и поднялась высокая температура. Лекари вызвали у него рвоту и погрузили в холодную ванну, видимо, чтобы сбить жар.
На второй день царь жаловался на упадок сил и озноб. Ещё его мучили боли в животе. Несмотря на это, он отправился на пир, съел несколько достаточно тяжёлых блюд и выпил много вина.
Назавтра ему стало совсем худо: к жару добавились обильное потоотделение и трудности с дыханием.
В последующие дни состояние Александра быстро ухудшалось. У него начались галлюцинации, стало сложно связно выражать свои мысли. Потом он умер.
Есть несколько версий:
Острый панкреонекроз
Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение четырнадцати дней, - сообщают греческие учёные и историки.
Тут не стоит забывать, что македонцы любили употреблять неразбавленное вино - в отличие от греков. Возможно, организм Александра оказался слаб и он умер от банального приступа панкреатита.
Отравление мышьяком
На это указывают многие исследователи и указывают, что тело царя не разлагалось несколько дней. А такое бывает как раз при высокой концентрации мышьяка.
Синдром Гийена-Барре - тяжёлое неврологическое аутоиммунное заболевание. Которое усугубило постоянное пьянство.
Но самой здравой выглядит версия про панкреатит. Возможно, великий царь умер от банального воспаления поджелудочной железы, которое лечится сейчас за несколько недель.
Источник:
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Это понятно. Но только вы не говорите это производителям вино-водочных изделий.
От сюда вывод- его шваброй прибила уборщица после гулянки