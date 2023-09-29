От чего на самом деле умер Александр Македонский

Но умер в 323 году до н.э., ему было 32 года. В чём причина?

В первый день у Македонского начались сильнейшие боли в животе и поднялась высокая температура. Лекари вызвали у него рвоту и погрузили в холодную ванну, видимо, чтобы сбить жар.

На второй день царь жаловался на упадок сил и озноб. Ещё его мучили боли в животе. Несмотря на это, он отправился на пир, съел несколько достаточно тяжёлых блюд и выпил много вина.

Назавтра ему стало совсем худо: к жару добавились обильное потоотделение и трудности с дыханием.

В последующие дни состояние Александра быстро ухудшалось. У него начались галлюцинации, стало сложно связно выражать свои мысли. Потом он умер.