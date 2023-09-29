FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1892 поста • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
От чего на самом деле умер Александр Македонский

От чего на самом деле умер Александр Македонский

Автор:
29 сентября 2023 01:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Панкреатит   александр македонский   версии   причины   смерть   царь   
1390
6

Есть несколько версий этого события.

За долгие годы постоянных войн, Александр получил множество ранений. Уже в первом серьёзном сражении (334 год до н.э.), полководец получил удар мечом в шлем. Но тогда его смогли утащить с поля боя.

×
×

Во время осады Газы, царь получил стрелу, а во время штурма Согдианы ему повредили малоберцовую кость. Также получил камнем по голове.

В 325 году до н.э. македонцы осадили город, где засел индийский народ маллов. При атаке, Александру послали стрелу в грудь и армия решила, что царь убит. Разьярённые воины покорили город и перебили всех жителей. А Македонский выжил.

Но умер в 323 году до н.э., ему было 32 года. В чём причина?

В первый день у Македонского начались сильнейшие боли в животе и поднялась высокая температура. Лекари вызвали у него рвоту и погрузили в холодную ванну, видимо, чтобы сбить жар.

На второй день царь жаловался на упадок сил и озноб. Ещё его мучили боли в  животе. Несмотря на это, он отправился на пир, съел несколько достаточно тяжёлых блюд и выпил много вина.

Назавтра ему стало совсем худо: к жару добавились обильное потоотделение и трудности с дыханием.

В последующие дни состояние Александра быстро ухудшалось. У него начались галлюцинации, стало сложно связно выражать свои мысли. Потом он умер.

Есть несколько версий:

Острый панкреонекроз

 Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение четырнадцати дней, - сообщают греческие учёные и историки.

Тут не стоит забывать, что македонцы любили употреблять неразбавленное вино - в отличие от греков. Возможно, организм Александра оказался слаб и он умер от банального приступа панкреатита.

Отравление мышьяком

На это указывают многие исследователи и указывают, что тело царя не разлагалось несколько дней. А такое бывает как раз при высокой концентрации мышьяка.

Синдром Гийена-Барре - тяжёлое неврологическое аутоиммунное заболевание. Которое усугубило постоянное пьянство.

Но самой здравой выглядит версия про панкреатит. Возможно, великий царь умер от банального воспаления поджелудочной железы, которое лечится сейчас за несколько недель.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Панкреатит   александр македонский   версии   причины   смерть   царь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill Час назад
Короче, вино надо разбавлять. Иначе умрешь как Македонский: то ли от пьянства, то ли от панкреатита.
Это понятно. Но только вы не говорите это производителям вино-водочных изделий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Евгений Д 19 минут назад
Не зря говорят- пришел....... наследил.
От сюда вывод- его шваброй прибила уборщица после гулянки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29739



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил...
Набирающие популярность в сообществах
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
Автопробки, воришки, национальные особенности: нюансы отдыха, о которых не принято рассказывать
Автопробки, воришки, национальные особенности: нюансы отдыха, о которых не принято...
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#позитив#девушки#США#Разное#полиция
#машина#Юмор#Прикол#животные#Автовсячина#забавно#истории#улыбнуло#подборка#воры
#автомобили#интересное#аварии#интересно#история#факты#сарказм#Ynews#Россия#дети
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она приводила Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она... Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла Какие заболевания провоцируют боль в левом боку Какие заболевания провоцируют боль в левом боку В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки В Приморье двое мужчин насмерть отравились испарениями гниющей картошки Подвиг афинского «царя-лесоруба» Подвиг афинского «царя-лесоруба»

На что жалуетесь?

Вернуться