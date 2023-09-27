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"Остров любви с темным прошлым": заброшенные локации Кипра

"Остров любви с темным прошлым": заброшенные локации Кипра

Автор:
27 сентября 2023 12:04
Сообщество : Путешествия
Метки: Город-призрак   вароша   кипр   мир   путешествие   фотография   
1517
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Заброшенные места - безмолвные свидетели человеческих судеб, застывшие во времени и окутанные тайной. Они притягивают наше внимание и позволяют заглянуть в прошлое. Фотограф Эндрю Авраам последние 10 лет документировал забытые локации средиземноморского острова Кипр: от пустующих особняков и военных баз до города-призрака Вароша.

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"Не буду врать, но когда я вошел в этот заброшенный дом на территории буферной зоны ООН, мне на секунду стало страшно. Кто-то установил здесь свои скульптуры".


Храм находится на территории, оккупированной турками после вооруженного конфликта 1974 года. Турецкое правительство запрещает археологам проводить раскопки на этом месте, и большая его часть заброшена и разрушена.


Вароша - город стоимостью 150 млрд долларов, покинутый жителями в 1974 году. 20 июля 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр. Страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую. Проживавшим в Вароше грекам было предписано покинуть город в течение суток.


Этому поезду примерно 100 лет. Кипрская государственная железная дорога функционировала с 1905 по 1951 год. В 1905 году Кипр находился под британским колониальным владычеством, и именно британцы внедрили железнодорожное сообщение. До этого момента транспортом служили верблюды и ослы.


"Мои работы - это окно в прошлое, которое показывает, что скрывается за закрытыми дверями. Я обнаружил вещи из старинных хранилищ, семейные фотографии, ржавеющие автомобили, любовные письма 1950-х годов и антиквариат. Я чувствую себя так, словно шагнул в прошлое, и считаю своим долгом открыть миру тайны этих некогда процветающих мест, оставленных более полувека назад. Здесь покоятся свидетельства различных исторических эпох - от древних греков, крестоносцев до Османской и Британской империй", - сказал Эндрю Авраам.


Молодой человек с любопытством осматривает "зеленую линию" ООН в Никосии.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Город-призрак   вароша   кипр   мир   путешествие   фотография   
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4  комментария
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13k
Евгений Час назад
Чот я сомневаюсь, что там никто не живёт.
Неужели, вот этому деревцу, на переднем плане, 50 лет?


А вот эта разметка, как будто вчера нарисована.



Да и сиденья на карусели, за 50 лет, на солнце выгорели бы, а они как новенькие.
Да и вообще, растительности маловато. Может там и несильно плодородная почва, но за 50 лет, кустов и травы могло бы быть и побольше.
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2k
Виктор Глущенко 2 минуты назад
Храм находится на территории, оккупированной турками после вооруженного конфликта 1974 года. Турецкое правительство запрещает археологам проводить раскопки на этом месте, и большая его часть заброшена и разрушена.

А чурки не окуели часом ???
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722
Шурман 2 часа назад
Если на Корфу перевалить через горы там тоже самое , да и аэропорт такой я последний раз видел у нас 24 года назад и то он был поселковый . Про дютифри и 2 кабинки это отдельная история :)))
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