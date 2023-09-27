"Остров любви с темным прошлым": заброшенные локации Кипра

"Мои работы - это окно в прошлое, которое показывает, что скрывается за закрытыми дверями. Я обнаружил вещи из старинных хранилищ, семейные фотографии, ржавеющие автомобили, любовные письма 1950-х годов и антиквариат. Я чувствую себя так, словно шагнул в прошлое, и считаю своим долгом открыть миру тайны этих некогда процветающих мест, оставленных более полувека назад. Здесь покоятся свидетельства различных исторических эпох - от древних греков, крестоносцев до Османской и Британской империй", - сказал Эндрю Авраам.