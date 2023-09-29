14 человек с редкими особенностями тела

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Каждый из нас уникален, но кто-то - чуть больше остальных. Порой природа наделяет человека редкой аномалией, и чем это не повод для гордости? Герои сегодняшней подборки определенно из таких!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Генетика аномалия люди мир ообенность фотография
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