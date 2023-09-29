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14 человек с редкими особенностями тела

14 человек с редкими особенностями тела

Автор:
29 сентября 2023 10:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Генетика   аномалия   люди   мир   ообенность   фотография   
906
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Каждый из нас уникален, но кто-то - чуть больше остальных. Порой природа наделяет человека редкой аномалией, и чем это не повод для гордости? Герои сегодняшней подборки определенно из таких!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Генетика   аномалия   люди   мир   ообенность   фотография   
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3  комментария
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12k
Владимир 38 минут назад
Уродство и генетические мутации теперь "особенностями" называют? Кроме кошака конечно же, котик молодец.
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7guest Полчаса назад
К №11. А в чём редкость? Я тоже так могу.
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Fuchsia

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