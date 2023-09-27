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30 впечатляющих костюмов участников "Мистер Интернешнл 2023"

30 впечатляющих костюмов участников "Мистер Интернешнл 2023"

Автор:
27 сентября 2023 09:50
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Mister International 2023   конкурс   костюм   мир   страна   фотография   
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17 сентября завершился 15-й ежегодный конкурс красоты "Мистер Интернешнл". Особый восторг у зрителей вызвало выступление участников в национальных нарядах. Предлагаем взглянуть на самые запоминающиеся.

Конкурс имеет богатую историю. "Mister International Organization (MIO) - это глобальная, инклюзивная организация, которая прославляет все культуры, происхождения и религии", - говорится на официальном сайте.

"Мы предоставляем мужчинам безопасное пространство, где они могут поделиться своими историями и добиться успеха в личном, профессиональном и благотворительном сферах".


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Победителем конкурса стал 24-летний Титисан "Ким" Гудберн из Таиланда.

Британско-тайская модель, актер и технический консультант - первый мужчина из Таиланда, завоевавший корону "Мистер Интернешнл".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Mister International 2023   конкурс   костюм   мир   страна   фотография   
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5  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt 36 минут назад
За Бразилию выступал охранник мероприятия в костюме тройке
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15k
L.Nemo 20 минут назад
Это, в смысле, в каждом народе есть пид@ры?
Символично! (с)Михалков
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3k
Тварь 23 минуты назад
Мистер гомосейшинал.
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Комментарий к фото
Дёшево смотрится
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1k
Сергей 40 минут назад
что тут скажешь...
есть мужчины похожие на Мужчин,
а остальные больше похожи на гомаков
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