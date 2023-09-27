30 впечатляющих костюмов участников "Мистер Интернешнл 2023"

17 сентября завершился 15-й ежегодный конкурс красоты "Мистер Интернешнл". Особый восторг у зрителей вызвало выступление участников в национальных нарядах. Предлагаем взглянуть на самые запоминающиеся.
Конкурс имеет богатую историю. "Mister International Organization (MIO) - это глобальная, инклюзивная организация, которая прославляет все культуры, происхождения и религии", - говорится на официальном сайте.
"Мы предоставляем мужчинам безопасное пространство, где они могут поделиться своими историями и добиться успеха в личном, профессиональном и благотворительном сферах".
Победителем конкурса стал 24-летний Титисан "Ким" Гудберн из Таиланда.
Британско-тайская модель, актер и технический консультант - первый мужчина из Таиланда, завоевавший корону "Мистер Интернешнл".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Символично! (с)Михалков
есть мужчины похожие на Мужчин,
а остальные больше похожи на гомаков