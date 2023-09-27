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"Я беременная!": в Казани женщина украла продукты, чем вывела из себя продавца "Пятёрочки"

"Я беременная!": в Казани женщина украла продукты, чем вывела из себя продавца "Пятёрочки"

Автор:
27 сентября 2023 09:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   Пятерочка   беременная   драка   кража   продаыцы   продукты   
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Беременная дама пришла в магазин с ухажором и слегка пошопилась мимо кассы. А когда её остановили, устроила истерику. Но продавец "Пятёрочки" не посмотрел на интересное положение воровки и заставил её раздеться для обыска, а потом приложил головой об шкаф.

Эпичное побоище сняли на камеры очевидцы казанского сетевого магазина. Продавец "Пятёрочки" заметила, как парочка прячет под одеждой продукты и остановила их на кассе. В итоге случилась история с истерикой, элементами драки и насилия.



Пару воришек раздели, чтобы изъять украденное.



А потом случилась драка.


В магазин вызвали полицию, но чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   Пятерочка   беременная   драка   кража   продаыцы   продукты   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Блин, если всё равно вызвали полицию, то зачем было всё это шоу с собственными противоправными действиями?
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12k
Владимир 15 минут назад
А если беременна, можно воровать? У нас новая федеральная программа? Такой вид пособия?
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
И только уборщица, сохраняя железное спокойствие и продолжая неукоснительно исполнять свои обязанности, думала про себя:
- Опять по мытому, опять по мытому...
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12k
ron 21 минуту назад
А что, уже нельзя брать в магазине, не заплатив? Хоть бы предупредили, п.и.доры! Это только в Пятерочке или уже везде?
)))
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Linuksoid 37 минут назад
Они думали, что они чёрные в Америке, но они в России.
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1k
Сергей 42 минуты назад
продавец сделал всё правильно!
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