"Я беременная!": в Казани женщина украла продукты, чем вывела из себя продавца "Пятёрочки"

Беременная дама пришла в магазин с ухажором и слегка пошопилась мимо кассы. А когда её остановили, устроила истерику. Но продавец "Пятёрочки" не посмотрел на интересное положение воровки и заставил её раздеться для обыска, а потом приложил головой об шкаф.
Эпичное побоище сняли на камеры очевидцы казанского сетевого магазина. Продавец "Пятёрочки" заметила, как парочка прячет под одеждой продукты и остановила их на кассе. В итоге случилась история с истерикой, элементами драки и насилия.
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Пару воришек раздели, чтобы изъять украденное.
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А потом случилась драка.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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