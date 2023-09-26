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17 потешных животных, которым так мало надо для счастья

17 потешных животных, которым так мало надо для счастья

Автор:
26 сентября 2023 22:51
Сообщество : Животные
Метки: Зарядиться   Потешные   животные   настроение   позитив   счастье   
726
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Психологи считают, что пятьдесят процентов нашего счастья определяются генами, десять процентов обстоятельствами, в которых мы живём, а остальное - нашим отношением. Это хорошо, потому что наше настроение в какой-то степени находится под нашим контролем. А ещё мы можем заряжаться позитивом от животных, которые радуются даже самым незначительным моментам. Взгляните на эти счастливые мордахи!

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Метки: Зарядиться   Потешные   животные   настроение   позитив   счастье   
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Гомерчик Час назад
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Алексей Попов 19 минут назад
И фунтик есть...
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