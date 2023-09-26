17 потешных животных, которым так мало надо для счастья

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Психологи считают, что пятьдесят процентов нашего счастья определяются генами, десять процентов обстоятельствами, в которых мы живём, а остальное - нашим отношением. Это хорошо, потому что наше настроение в какой-то степени находится под нашим контролем. А ещё мы можем заряжаться позитивом от животных, которые радуются даже самым незначительным моментам. Взгляните на эти счастливые мордахи!
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