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18 фотографий, доказывающих, что животные навсегда остаются детьми

18 фотографий, доказывающих, что животные навсегда остаются детьми

Автор:
31 октября 2023 22:40
Сообщество : Животные
Метки: Иетеллект   дети   животные   малыши   настроение   остаются   
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Многие эксперты по кошачьим питомцам сходятся во мнении, что интеллект взрослой кошки эквивалентен интеллекту трёхлетнего ребенка. И собаки в возрасте двух-пяти лет близки к человеческому малышу. Неудивительно, что они ведут себя как дети и требуют к себе внимания. Наши питомцы остаются наивными и чистыми всю свою жизнь, и нам есть чему у них поучиться. Изображения в этом посте поднимут вам настроение.

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Метки: Иетеллект   дети   животные   малыши   настроение   остаются   
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