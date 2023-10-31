18 фотографий, доказывающих, что животные навсегда остаются детьми

Многие эксперты по кошачьим питомцам сходятся во мнении, что интеллект взрослой кошки эквивалентен интеллекту трёхлетнего ребенка. И собаки в возрасте двух-пяти лет близки к человеческому малышу. Неудивительно, что они ведут себя как дети и требуют к себе внимания. Наши питомцы остаются наивными и чистыми всю свою жизнь, и нам есть чему у них поучиться. Изображения в этом посте поднимут вам настроение.