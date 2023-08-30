В Сингапуре появился первый в мире круиз для кошек

В Сингапуре запустили круиз для любителей кошек. Питомцы могут играть и общаться с сородичами, а также наслаждаться пейзажем, отдыхая в лежанке.
Хозяева вместе со своими питомцами могут отправиться в роскошное путешествие на закате на борту судна. Пушистики могут понежиться в специально построенных, комфортабельных вольерах, пока их хозяева наслаждаются ужином рядом с ними на палубе.
В течение двух с половиной часов судно, вмещающее до 15 кошачьих туристов, плывет вдоль курортного острова Сентоза, наслаждаясь видами на Сингапур и фейерверком.
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На этом же судне компания проводит круизы с собаками, но животные между собой никак не пересекаются.
Собакам на борту подают обед из трех блюд, а вот кошатники забирают еду домой — привередливые котики часто склонны отказываться от еды, если она находится вне зоны их комфорта.
Компания Tall Ship Adventures, организующая круизы, утверждает, что для обеспечения безопасности на борту она консультировалась с экспертами и организациями по защите кошек.
Меры предосторожности включают в себя обеспечение надежной фиксации кошек на поводке. Кроме того, животные перед поездкой должны быть вакцинированы и стерилизованы.
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