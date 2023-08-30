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Сообщество Без кота и жизнь не та 1707 постов • 479 подписчиков подписаться
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В Сингапуре появился первый в мире круиз для кошек

В Сингапуре появился первый в мире круиз для кошек

Автор:
30 августа 2023 07:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кошки   круиз   позитив   сингапур   
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В Сингапуре запустили круиз для любителей кошек. Питомцы могут играть и общаться с сородичами, а также наслаждаться пейзажем, отдыхая в лежанке.

Хозяева вместе со своими питомцами могут отправиться в роскошное путешествие на закате на борту судна. Пушистики могут понежиться в специально построенных, комфортабельных вольерах, пока их хозяева наслаждаются ужином рядом с ними на палубе.

В течение двух с половиной часов судно, вмещающее до 15 кошачьих туристов, плывет вдоль курортного острова Сентоза, наслаждаясь видами на Сингапур и фейерверком.

На этом же судне компания проводит круизы с собаками, но животные между собой никак не пересекаются.

Собакам на борту подают обед из трех блюд, а вот кошатники забирают еду домой — привередливые котики часто склонны отказываться от еды, если она находится вне зоны их комфорта.

Компания Tall Ship Adventures, организующая круизы, утверждает, что для обеспечения безопасности на борту она консультировалась с экспертами и организациями по защите кошек.

Меры предосторожности включают в себя обеспечение надежной фиксации кошек на поводке. Кроме того, животные перед поездкой должны быть вакцинированы и стерилизованы.

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Метки: Видео   животные   кошки   круиз   позитив   сингапур   
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4  комментария
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Сдаётся мне, что там примерно так.
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7k
Vladimir 13 минут назад
А они уверены, что кошкам надо это путешествие? Мои коты обожают дачу, и ровно так же ненавидят ездить на машине.
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10k
Михаил 19 минут назад
если надо котят притопить, зачем так извращаться, целый корабль нанимать. Ведро и мешок.
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−14
устал я от вас 38 минут назад
Даже среди азиатов полно больных ублюдков. У кошки одна функция и это ловля мышей в всех других вариантах это просто еда для собак.
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