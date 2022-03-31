Побег из рая: в порт Владивостока прибыла яхта олигарха Мордашова, сбежавшая с Сейшел от санкций

Яхта владельца "Северстали" миллиардера Мордашова, счастливо избежавшая ареста жадных до чужого добра европейских "партнеров", привнесла немного роскоши и люкса в скучную повестку дня Владивостока, где главными темами новостей последнего месяца, как и почти во всех российских регионах, был дефицит сахара и повышение цен. Селфи с яхтой стало новым развлечением местных жителей.
Суперъяхта прибыла во Владивосток утром в четверг, зашла в бухту Золотой Рог и пришвартовалась у причала Морского вокзала. Диспетчер Владивостокского морского терминала рассказал РИА Новости, что судно будет стоять на оформлении в течение нескольких часов и, возможно, уже сегодня уйдет от причала.
Местные жители от новой достопримечательности не отходят.
Посмотреть и в самом деле есть на что.
Яхта Nord была построена в 2021 году и входит в ТОП-5 самых крупных яхт, принадлежащих россиянам Основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин оценил строительство яхты в $300 млн. По словам владельца Noble Community Yachts Кирилла Авдеева, ее цена может составлять около $500 млн.
В любимой "игрушке" миллиардера 142-метра длины, шесть палуб, 20 кают, бассейн, спа-салон, дайвинг центр, кинотеатр, гараж и две вертолетные площадки. В диковинку жителям и иностранный экипаж.
На борту находятся около 30 членов экипажа все - иностранцы. Сейчас они оформляют необходимые документы для пребывания в РФ. Общий экипаж судна превышает 40 человек – на яхте много обслуживающего персонала, а сама она рассчитана на прием свыше 40 гостей в каютах класса люкс.
Nord - одна из самых дорогих Яхт, принадлежащих российским бизнесменам, буквально вырвалась из под ареста французских властей, чудом не повторила судьбу своих товарок, арестованных в Италии, Испании, Германии.
По информации системы Marine Traffic, яхта прибыла во Владивосток из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. Оттуда она вышла 12 марта.
Путешествие заняло чуть менее трех недель.
Как пишет Валерия Федоренко, корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости», - «У нас город находится на сопках, поэтому действительно с разных концов Владивостока можно было увидеть, как она швартуется к морскому вокзалу, как она проходит через Русский мост, все это очень красиво. Большая, больше морского вокзала!".
Не удивительно, что владивостокцы ринулись на яхту глазеть. Социальные сети наполнились сообщениями и фотографиями яхты.
По словам источника, на который ссылается РИА Новости, яхту будут перерегистрировать в России - теперь её Родина здесь.
Местные сразу подсчитали, что стоит Nord больше, чем доходная часть бюджета Владивостока, после чего выдвинули предложение "посудину" продать и "купить Уссурийск».
Напомним, "Северсталь", владельцем которой является Мордашов, является одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось22
Очень благородный человек.
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Напомним, вся эта мразь сказочно разбогатела не за счёт созданного своими руками и талантом, а за счёт украденных мошенническими схемами активов у страны и народа! И никто из них не понёс наказание за содеянное! Мало того, нынешняя власть считает их порядочными людьми, которые самолёты и яхты ЧЕСТНО заработали!
"Песков сравнил арест активов бизнесменов с ограблением на Диком Западе.
Российские предприниматели честно заработали на то, что конфисковали из-за санкций, они не являются олигархами, сказал Песков. Он заявил, что США конфисковали собственность, средства за которую позволяли развивать экономику США
Российские бизнесмены честно заработали на яхты и самолеты, которые конфисковали из-за санкций. Их арест можно сравнить с ограблением на Диком Западе, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», сказал Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США «забрали все» у российских «олигархов»."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/623f69219a794758d8630b37https://www.rbc.ru/rbcfreenews/623f69219a794758d8630b37
Надеюсь и остальных отечественных олигархов там за жопу возьмут, чтобы они сверкая пятками домой побежали вкладываться в родину.
Адекватный человек, наблюдая многочисленные примеры того, как поступал коллективный Запад с "элитами" периферийных колоний, должен был знать, что рано или поздно у него обязательно всё, что он годами старательно тащил из ограбленной страны в Лондон или Нью-Йорк, отнимут, а предлог не заставит себя ждать!
И никто не вспомнит там про "священное" право собственности, международное право и прочие атрибуты западной псевдодемократии, которые нам часто ставят в пример! Пришел их черед.
Ведь в ней, наверняка, есть и твоя копеечка.