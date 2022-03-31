Побег из рая: в порт Владивостока прибыла яхта олигарха Мордашова, сбежавшая с Сейшел от санкций

Суперъяхта прибыла во Владивосток утром в четверг, зашла в бухту Золотой Рог и пришвартовалась у причала Морского вокзала. Диспетчер Владивостокского морского терминала рассказал РИА Новости, что судно будет стоять на оформлении в течение нескольких часов и, возможно, уже сегодня уйдет от причала.

Местные жители от новой достопримечательности не отходят.

Посмотреть и в самом деле есть на что.

Яхта Nord была построена в 2021 году и входит в ТОП-5 самых крупных яхт, принадлежащих россиянам Основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин оценил строительство яхты в $300 млн. По словам владельца Noble Community Yachts Кирилла Авдеева, ее цена может составлять около $500 млн.

В любимой "игрушке" миллиардера 142-метра длины, шесть палуб, 20 кают, бассейн, спа-салон, дайвинг центр, кинотеатр, гараж и две вертолетные площадки. В диковинку жителям и иностранный экипаж.

На борту находятся около 30 членов экипажа все - иностранцы. Сейчас они оформляют необходимые документы для пребывания в РФ. Общий экипаж судна превышает 40 человек – на яхте много обслуживающего персонала, а сама она рассчитана на прием свыше 40 гостей в каютах класса люкс.