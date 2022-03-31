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Побег из рая: в порт Владивостока прибыла яхта олигарха Мордашова, сбежавшая с Сейшел от санкций

Побег из рая: в порт Владивостока прибыла яхта олигарха Мордашова, сбежавшая с Сейшел от санкций (5 фото)

Автор:
31 марта 2022 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Норд   Сейшелы   владивосток   мордашов   порт   санкции   яхта   
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Яхта владельца "Северстали" миллиардера Мордашова, счастливо избежавшая ареста жадных до чужого добра европейских "партнеров", привнесла немного роскоши и люкса в скучную повестку дня Владивостока, где главными темами новостей последнего месяца, как и почти во всех российских регионах, был дефицит сахара и повышение цен. Селфи с яхтой стало новым развлечением местных жителей.

Суперъяхта прибыла во Владивосток утром в четверг, зашла в бухту Золотой Рог и пришвартовалась у причала Морского вокзала. Диспетчер Владивостокского морского терминала рассказал РИА Новости, что судно будет стоять на оформлении в течение нескольких часов и, возможно, уже сегодня уйдет от причала.

Местные жители от новой достопримечательности не отходят.

Посмотреть и в самом деле есть на что.

Яхта Nord была построена в 2021 году и входит в ТОП-5 самых крупных яхт, принадлежащих россиянам Основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин оценил строительство яхты в $300 млн. По словам владельца Noble Community Yachts Кирилла Авдеева, ее цена может составлять около $500 млн.

В любимой "игрушке" миллиардера 142-метра длины, шесть палуб, 20 кают, бассейн, спа-салон, дайвинг центр, кинотеатр, гараж и две вертолетные площадки. В диковинку жителям и иностранный экипаж.

На борту находятся около 30 членов экипажа все - иностранцы. Сейчас они оформляют необходимые документы для пребывания в РФ. Общий экипаж судна превышает 40 человек – на яхте много обслуживающего персонала, а сама она рассчитана на прием свыше 40 гостей в каютах класса люкс.

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Nord - одна из самых дорогих Яхт, принадлежащих российским бизнесменам, буквально вырвалась из под ареста французских властей, чудом не повторила судьбу своих товарок, арестованных в Италии, Испании, Германии.

По информации системы Marine Traffic, яхта прибыла во Владивосток из порта Виктория Республики Сейшельские Острова. Оттуда она вышла 12 марта.

Путешествие заняло чуть менее трех недель.

Как пишет Валерия Федоренко, корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости», - «У нас город находится на сопках, поэтому действительно с разных концов Владивостока можно было увидеть, как она швартуется к морскому вокзалу, как она проходит через Русский мост, все это очень красиво. Большая, больше морского вокзала!".

Не удивительно, что владивостокцы ринулись на яхту глазеть. Социальные сети наполнились сообщениями и фотографиями яхты.


По словам источника, на который ссылается РИА Новости, яхту будут перерегистрировать в России - теперь её Родина здесь.

Местные сразу подсчитали, что стоит Nord больше, чем доходная часть бюджета Владивостока, после чего выдвинули предложение "посудину" продать и "купить Уссурийск».

Напомним, "Северсталь", владельцем которой является Мордашов, является одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Норд   Сейшелы   владивосток   мордашов   порт   санкции   яхта   
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42  комментария
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44k
Элек Мек 3 часа назад
Угнал от заморских буржуев,что передать сиротам детдомовским.
Очень благородный человек.
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−8
Саня Питров 3 секунды назад
Поставить её на северный завоз: Владивосток-Магадан-П.Камчатский-Анадырь-Тикси
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4k
leto2016 8 минут назад
весь алигархат собрать на яхте и на дно. про сраное корыто весь день новость в топе. ТЬФУ [мат].
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6k
Progressor 11 минут назад
Сейшелы как раз отказались вводить санкции против РФ
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638
Mr White Man 12 минут назад
А синагога в яхте есть ? Друг спрашивает.
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87k
Дмитрий 24 минуты назад
Россия имеет всю таблицу Менделеева и имеет 95 % нищего населения. Остаётся только надеяться что система поменяется после санкций на Россию и небожители повернут свой взор на простых нищих работяг и пенсионеров.
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22k
Ватаку Накомоде 24 минуты назад
Вот я в упор не понимаю нахрена одному человеку такая огромная яхта? Я не спорю, это круто, но… с кем на ней плавать? Там же человек 200 спокойно поместятся. Ладно там человек 100 это экипаж, обслуга, повара, массажист, фитнес-тренер личный и ещё хз кто. А сами то пользователи этого? Сам олигарх, его жена/любовница, ну допустим дети, допустим десяток друзей. Но все равно слишком много же места для 10-20 гостей. А больше я не вижу смысла катать на своей яхте
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Нормально. Теперь будет ходить в круизы Северным Морским Путем, от Владика до Мурманска и обратно.
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24k
Slawa49 37 минут назад
ее теперь не мешало бы тут арестовать и узнать на какие доходы???
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10k
Иван Васильевич 49 минут назад
Напомним, "Северсталь", владельцем которой является Мордашов, является одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. У Мордашова - 77,03% акций компании.

===

Напомним, вся эта мразь сказочно разбогатела не за счёт созданного своими руками и талантом, а за счёт украденных мошенническими схемами активов у страны и народа! И никто из них не понёс наказание за содеянное! Мало того, нынешняя власть считает их порядочными людьми, которые самолёты и яхты ЧЕСТНО заработали!


"Песков сравнил арест активов бизнесменов с ограблением на Диком Западе.

Российские предприниматели честно заработали на то, что конфисковали из-за санкций, они не являются олигархами, сказал Песков. Он заявил, что США конфисковали собственность, средства за которую позволяли развивать экономику США
Российские бизнесмены честно заработали на яхты и самолеты, которые конфисковали из-за санкций. Их арест можно сравнить с ограблением на Диком Западе, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», сказал Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США «забрали все» у российских «олигархов»."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/623f69219a794758d8630b37https://www.rbc.ru/rbcfreenews/623f69219a794758d8630b37
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31k
a.fey 53 минуты назад
А еще Мордашов отказался продавать сталь недружественным партнерам и решил переориентироваться на азиатские рынки.
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3k
Нуи Хусим 58 минут назад
Бля, событие! Какому то толстосуму удалось пригнать-спасти яхту (увидел бы, ни когда бы не подумал что это яхта. Ну так небольшой авианосец) от конфискации. Прям общегосударственный праздник нужно объявить!
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762
Murych Час назад
Сбежала тварь. Там эта яхта и сгниёт.
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1k
b0r Час назад
Ссылка youtu.be
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16k
Toxictofa Час назад
Вот и настоящая польза от введенных санкций подоспела.
Надеюсь и остальных отечественных олигархов там за жопу возьмут, чтобы они сверкая пятками домой побежали вкладываться в родину.
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4k
Parus59 Час назад
Радости полные штаны.
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21k
Добрый Алабай Час назад
А могли бы не к Морвокзалу швартовать, а в каком-нибудь отстойнике.
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712
Шурман Час назад
Вспомнилось , это сироты :)
Ссылка www.youtube.com
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1k
Трям 2 часа назад
Зоссал!
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Спас яхту от рук проклятых врагов! Теперь ему надо дать Героя России.
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−22
Thomsen 2 часа назад
Для такой красивой яхты нужна красивая, изящная, гламурная торпеда.
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