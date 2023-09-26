"Что за гриб?": пользователи делятся своим урожаем из леса

Сейчас активно грибники собирают урожай. Пользователи соцсетей публикую свои находки с лесу и делятся тем, что им удалось найти. В посте собраны разные грибы, которые удалось идентифицировать. Будет полезно тем, кто хочет тоже собрать урожай!