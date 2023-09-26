"Что за гриб?": пользователи делятся своим урожаем из леса

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Сейчас активно грибники собирают урожай. Пользователи соцсетей публикую свои находки с лесу и делятся тем, что им удалось найти. В посте собраны разные грибы, которые удалось идентифицировать. Будет полезно тем, кто хочет тоже собрать урожай!
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А вы собирали грибы в этом году? Делитесь фото в комментариях!
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