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"Что за гриб?": пользователи делятся своим урожаем из леса

"Что за гриб?": пользователи делятся своим урожаем из леса

Автор:
26 сентября 2023 15:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: грибники   грибы   грибы разные   помоги гриб угадать   съедобный или нет   фото грибок   
1077
15

Сейчас активно грибники собирают урожай. Пользователи соцсетей публикую свои находки с лесу и делятся тем, что им удалось найти. В посте собраны разные грибы, которые удалось идентифицировать. Будет полезно тем, кто хочет тоже собрать урожай!

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А вы собирали грибы в этом году? Делитесь фото в комментариях!

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Метки: грибники   грибы   грибы разные   помоги гриб угадать   съедобный или нет   фото грибок   
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8  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
Помню из детства, с дедом и бабкой ехали на машине и остановились по нужде. Но про это забыли, когда увидели в лесополосе грибное царство. Грибами забили весь багажник копейки и два ведра и один гриб закрыл ведро как крышка настолько был огромным. Детские ощущения были словно мы пиратский клад нашли.
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15k
Александр 3 минуты назад
Ну, из представленной коллекции, я лично, кроме "маслёнка", никого не знаю, хоть и видел... Но, если есть желающие попробовать -
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5k
Евгений Д 9 минут назад
Навозник это съедобный гриб- но с алкоголем это смертельная смесь
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34k
Korolev 22 минуты назад
Псилоцибе полуланцетовидная
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91k
7guest 36 минут назад
А какие грибы можно есть?
Все. Но некоторые только один раз в жизни.
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10k
Billi_Bons 46 минут назад
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21k
kσρβγς 49 минут назад
Чешуйчатка нажористая, вкусная...

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1M
NAZARETH (модер) 53 минуты назад
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