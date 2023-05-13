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О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества

О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества

Автор:
13 мая 2023 06:26
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мужчины   отношения   смех   
1179
16

В героях этого поста многие мужчины узнают себя, а женщины - пополнят свои знания о мужской психологии и привычках. Кроме всего прочего, подборка получилась невероятно позитивной!

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   мужчины   отношения   смех   
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3  комментария
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605
Victor 40 минут назад
а ещё мы покупаем радиоуправляемые модели "типа сыну" для себя
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12k
GROMOZEKA 10 минут назад
Я перестал ощущать себя молодым, когда на соревнованиях стали объявлять участников из более свежих возрастных групп
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12k
GROMOZEKA 11 минут назад
И, что характерно, вполне себе счастливы.
А бабы регулярно покупают кучу всякого дерьма и все равно недовольны
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Richard

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