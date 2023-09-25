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Отдохнешь тут с вами…

Отдохнешь тут с вами…

Автор:
25 сентября 2023 18:53
Сообщество : Животные
Метки: Panthera tigris   Panthera tigris tigris   Япония   амурский тигр   большие кошки   семейство кошачьих   тигрица   тигрята   
635
1

Тяжелые будни многодетной мамы)

Nasu Animal Kingdom

Зоопарк в Насу, Япония

@rikunow

Источник:

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Метки: Panthera tigris   Panthera tigris tigris   Япония   амурский тигр   большие кошки   семейство кошачьих   тигрица   тигрята   
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4  комментария
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4k
Горожанин 3 часа назад
Тигры, а такие человечные.
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26k
Сталкер 16 минут назад
Нормальная детвора. Маму любят. И мама нормально реагирует. Точнее – не реагирует. )))
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1k
Gadova Полчаса назад
Милота
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76k
Viktor Час назад
Кошки, они и есть кошки.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
25042



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