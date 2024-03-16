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"Психанул". Москвича, который столкнул девушку под поезд в метро, арестовали на два месяца

"Психанул". Москвича, который столкнул девушку под поезд в метро, арестовали на два месяца

Автор:
16 марта 2024 21:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Антон Маторин   Девушка   Метро   Москвич   платформа   столкнуть   
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Весеннее обострение привело 39-летнего москвича Антона Маторина за решетку. Вечером, 13 марта, на станции метро "Войковская" он столкнул с платформы под приближающийся поезд свою знакомую. Позже мужчина признался, что был в неё влюблен, но девушка не отвечала взаимностью.

Сразу после инцидента мужчина заявил, что "психанул" из-за разрыва романтических отношений. Мол, 29-летняя Анна не хотела его видеть, поэтому он и вышел из себя, и попытался ее убить.

С платформы Анна упала поперек рельсов спиной назад, но умудрилась перегруппироваться и лечь в желоб головой к поезду, опустив лицо вниз. А машинист, заметив толкотню на станции, применил экстренное торможение, спасая пассажирке жизнь. Девушка, каким-то чудом, не пострадала.

Как позже стало известно "КП", романтические отношения с Анной мужчина придумал. Он познакомился с девушкой на занятиях йогой, где та работала инструктором. По словам знакомых, дошло до того, что назойливый поклонник несколько лет не давал девушке прохода. А на перроне в метро, сталкер не принял очередного ее отказа и попытался убить, столкнув под поезд…

Соседи Антона, из панельной 10-этажки в пяти минутах хотьбы от станции метро "Жулебино", рассказали журналистам, что близко Антон ни с кем особо не общается, здоровается, не пьет и не курит. С девушками его тоже ни разу не видели. Однако, и не работает нигде: "То там, то сям, но в основном, безработный".

Встретив красавицу Анну, потерял голову.

Известно, что девушка родом из Санкт-Петербурга, пишет КП. В Москву перебралась в конце 2010-х, когда устроилась работать в одну из крупных авиакомпаний. Пять лет Анна летала на самолетах стюардессой. Позже у себя на страничке в соцсетях рассказывала, что работа была интересная, но нервная. Вот она в какой-то момент и решила круто изменить свою судьбу - давно увлекалась йогой, постигала разные техники, и вот решилась сама стать преподавателем. Для этого из стюардесс пришлось уволиться. Это было в 2022 году.

По словам знакомых, мужчина оказывал Анне знаки внимания, но та старалась держать дистанцию.

В клубе Антона не видели больше года, но, как выяснилось, Анну он не забыл, продолжал ей писать и звонить.

13 марта Антон Маторин, зная расписание Анны, подкараулил её на выходе из клуба и последовал за ней до метро. Пытался снова вернуться к теме отношений, но Анна объясняла, что это невозможно. Уже на станции он попытался ее остановить руками, чтобы не уезжала. А потом вдруг решил ее убить, столкнув под поезд…

Антон состоит на учете в психоневрологическом диспансере, летом прошлого года он почти месяц пролежал в одной из московских психбольниц. Адвокат подтвердил это справкой. Теперь он просит отправить подопечного на домашний арест.

Точные выводы о мере наказания можно будет сделать только после психиатрической экспертизы. При обычных обстоятельствах ему бы грозило 7,5 лет лишения свободы. Однако, учитывая диагноз, он может отделаться лишь принудительным лечением.

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Метки: Антон Маторин   Девушка   Метро   Москвич   платформа   столкнуть   
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18  комментариев
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5k
4ijik 38 минут назад
А что там у нас с "карательной" психиатрией? Так и будут такие ублюдки бродить по улицам и убивать людей? Не первый случай уже, и не последний... А 6банутых не сажают... Что будем делать, граждане?
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3k
Rom 4 минуты назад
Плохо. Его надо изолировать на долго. Он почти убил, и посидит два месяца? Он потом выйдет, и убьет ее у дома, или еще где то. Просто прекрасно....два месяца....
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9k
Ntvl 4 минуты назад
не любили на воле, полюбят в хате ,в тюрьме
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55k
Опиум для народа 8 минут назад
Безработный, но ходит на занятия йогой... А вообще - какой, к х"ям, арест. Здесь покушение на убийство. Либо в дурку навсегда, либо на зону. Таким среди нормальных делать нех"й.
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10k
booz223 10 минут назад
Поперёк рельсов провалилась - девушка, Вас Боги любят!!! Ведь, буквально затолкал, а не столкнул. Откуда на йоге такие психи?
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20k
Bill 10 минут назад
Весна, девственность, спермотоксикоз.
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31k
AzuveR 11 минут назад
Если не на зону,то таких обмудков ,нужно закрывать в дурке до конца их дней.
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59k
alertol 21 минуту назад
Если бы я убивал всех девушек которые мне отказали, я бы Чикатило сказал "подержи моё пиво...." )))
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22k
Shtoppi Полчаса назад
«Как позже стало известно "КП", романтические отношения с Анной мужчина придумал.»
------
собственно, весна для шизиков самое то время, чтобы начать выводить свои выдуманные романтические отношения на новый уровень.
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71k
doker 40 минут назад
Я вот согласен полностью - если меня не ЛЮБЯТ, то нужно уйти, а не применять силовые и иные методы.
Парень поступил, как государство, любое, не любишь - убью. Как его осуждать?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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