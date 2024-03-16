"Психанул". Москвича, который столкнул девушку под поезд в метро, арестовали на два месяца

Известно, что девушка родом из Санкт-Петербурга, пишет КП. В Москву перебралась в конце 2010-х, когда устроилась работать в одну из крупных авиакомпаний. Пять лет Анна летала на самолетах стюардессой. Позже у себя на страничке в соцсетях рассказывала, что работа была интересная, но нервная. Вот она в какой-то момент и решила круто изменить свою судьбу - давно увлекалась йогой, постигала разные техники, и вот решилась сама стать преподавателем. Для этого из стюардесс пришлось уволиться. Это было в 2022 году.

По словам знакомых, мужчина оказывал Анне знаки внимания, но та старалась держать дистанцию.

В клубе Антона не видели больше года, но, как выяснилось, Анну он не забыл, продолжал ей писать и звонить.

13 марта Антон Маторин, зная расписание Анны, подкараулил её на выходе из клуба и последовал за ней до метро. Пытался снова вернуться к теме отношений, но Анна объясняла, что это невозможно. Уже на станции он попытался ее остановить руками, чтобы не уезжала. А потом вдруг решил ее убить, столкнув под поезд…

Антон состоит на учете в психоневрологическом диспансере, летом прошлого года он почти месяц пролежал в одной из московских психбольниц. Адвокат подтвердил это справкой. Теперь он просит отправить подопечного на домашний арест.

Точные выводы о мере наказания можно будет сделать только после психиатрической экспертизы. При обычных обстоятельствах ему бы грозило 7,5 лет лишения свободы. Однако, учитывая диагноз, он может отделаться лишь принудительным лечением.