"Психанул". Москвича, который столкнул девушку под поезд в метро, арестовали на два месяца

Весеннее обострение привело 39-летнего москвича Антона Маторина за решетку. Вечером, 13 марта, на станции метро "Войковская" он столкнул с платформы под приближающийся поезд свою знакомую. Позже мужчина признался, что был в неё влюблен, но девушка не отвечала взаимностью.
Сразу после инцидента мужчина заявил, что "психанул" из-за разрыва романтических отношений. Мол, 29-летняя Анна не хотела его видеть, поэтому он и вышел из себя, и попытался ее убить.
С платформы Анна упала поперек рельсов спиной назад, но умудрилась перегруппироваться и лечь в желоб головой к поезду, опустив лицо вниз. А машинист, заметив толкотню на станции, применил экстренное торможение, спасая пассажирке жизнь. Девушка, каким-то чудом, не пострадала.
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Как позже стало известно "КП", романтические отношения с Анной мужчина придумал. Он познакомился с девушкой на занятиях йогой, где та работала инструктором. По словам знакомых, дошло до того, что назойливый поклонник несколько лет не давал девушке прохода. А на перроне в метро, сталкер не принял очередного ее отказа и попытался убить, столкнув под поезд…
Соседи Антона, из панельной 10-этажки в пяти минутах хотьбы от станции метро "Жулебино", рассказали журналистам, что близко Антон ни с кем особо не общается, здоровается, не пьет и не курит. С девушками его тоже ни разу не видели. Однако, и не работает нигде: "То там, то сям, но в основном, безработный".
Встретив красавицу Анну, потерял голову.
Известно, что девушка родом из Санкт-Петербурга, пишет КП. В Москву перебралась в конце 2010-х, когда устроилась работать в одну из крупных авиакомпаний. Пять лет Анна летала на самолетах стюардессой. Позже у себя на страничке в соцсетях рассказывала, что работа была интересная, но нервная. Вот она в какой-то момент и решила круто изменить свою судьбу - давно увлекалась йогой, постигала разные техники, и вот решилась сама стать преподавателем. Для этого из стюардесс пришлось уволиться. Это было в 2022 году.
По словам знакомых, мужчина оказывал Анне знаки внимания, но та старалась держать дистанцию.
В клубе Антона не видели больше года, но, как выяснилось, Анну он не забыл, продолжал ей писать и звонить.
13 марта Антон Маторин, зная расписание Анны, подкараулил её на выходе из клуба и последовал за ней до метро. Пытался снова вернуться к теме отношений, но Анна объясняла, что это невозможно. Уже на станции он попытался ее остановить руками, чтобы не уезжала. А потом вдруг решил ее убить, столкнув под поезд…
Антон состоит на учете в психоневрологическом диспансере, летом прошлого года он почти месяц пролежал в одной из московских психбольниц. Адвокат подтвердил это справкой. Теперь он просит отправить подопечного на домашний арест.
Точные выводы о мере наказания можно будет сделать только после психиатрической экспертизы. При обычных обстоятельствах ему бы грозило 7,5 лет лишения свободы. Однако, учитывая диагноз, он может отделаться лишь принудительным лечением.
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собственно, весна для шизиков самое то время, чтобы начать выводить свои выдуманные романтические отношения на новый уровень.
Они не виноваты в этом, но им и не место среди нормальных.
Парень поступил, как государство, любое, не любишь - убью. Как его осуждать?
А вы, уроды, не люди. Надеюсь, вас, как власовцев, будем вешать. Мы вас тоже не любим.