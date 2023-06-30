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«Последний поцелуй»: китаец решил расстаться со своей девушкой и жестоко поплатился

«Последний поцелуй»: китаец решил расстаться со своей девушкой и жестоко поплатился

Автор:
30 июня 2023 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Девушка   Китай   бойфренд   парень   расплата   расставание   
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Дама попросила о маленькой услуге, а парень не заподозрил подвоха.

В провинции Аньхой парень предложил своей 26-летней подруге расстаться. Не получилось, не срослось, давай, до свидания и удачи - так обычно и бывает. Но не в этот раз.

Девушка вежливо выслушала бойфренда, ни разу не перебила и попросила всего лишь об одном - поцеловать напоследок. Китаец не понял, что здесь кроется ловушка и припал к её губам.

Но вместо поцелуя, дама вцепилась зубами в его язык. Причём так сильно, что оттащить её удалось только когда полицейские применили газовый баллончик.

В итоге 28-летний парень скончался в машине «скорой помощи» из-за остановки сердца, а любительница смертельных поцелуев отправилась за решётку и ждёт решения суда.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Китай   бойфренд   парень   расплата   расставание   
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7  комментариев
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Не зря женщин сравнивают со змеями...
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2k
Vovan Petroff 5 минут назад
И Змея укусила
Прямо в губы ее
Девушка лишь спросила
Лишь спросила -"За что?"

И змея отвечала,
В рану выпустив яд:
"Ты сама виновата!
Ты же знала - я Змея!"
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3k
Alexander Parshuto 37 минут назад
Стесняюсь спросить, а почему она не предложила ему заняться оральным сексом?
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2k
max Час назад
удушающий, надо было делать этой сучке.
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5k
Трям Час назад
Мощное у нее кунг-фу!
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12k
Denissg 2 часа назад
В старые времена [с акцентом из "Красной жары"
попавшие в плен откусывали себе языки, чтобы не терпеть пыток.
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