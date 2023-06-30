«Последний поцелуй»: китаец решил расстаться со своей девушкой и жестоко поплатился

Дама попросила о маленькой услуге, а парень не заподозрил подвоха.
В провинции Аньхой парень предложил своей 26-летней подруге расстаться. Не получилось, не срослось, давай, до свидания и удачи - так обычно и бывает. Но не в этот раз.
Девушка вежливо выслушала бойфренда, ни разу не перебила и попросила всего лишь об одном - поцеловать напоследок. Китаец не понял, что здесь кроется ловушка и припал к её губам.
Но вместо поцелуя, дама вцепилась зубами в его язык. Причём так сильно, что оттащить её удалось только когда полицейские применили газовый баллончик.
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В итоге 28-летний парень скончался в машине «скорой помощи» из-за остановки сердца, а любительница смертельных поцелуев отправилась за решётку и ждёт решения суда.
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Прямо в губы ее
Девушка лишь спросила
Лишь спросила -"За что?"
И змея отвечала,
В рану выпустив яд:
"Ты сама виновата!
Ты же знала - я Змея!"