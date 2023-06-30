«Последний поцелуй»: китаец решил расстаться со своей девушкой и жестоко поплатился

В провинции Аньхой парень предложил своей 26-летней подруге расстаться. Не получилось, не срослось, давай, до свидания и удачи - так обычно и бывает. Но не в этот раз.

Девушка вежливо выслушала бойфренда, ни разу не перебила и попросила всего лишь об одном - поцеловать напоследок. Китаец не понял, что здесь кроется ловушка и припал к её губам.

Но вместо поцелуя, дама вцепилась зубами в его язык. Причём так сильно, что оттащить её удалось только когда полицейские применили газовый баллончик.