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Как 60-летнему мужчине из Таиланда удаётся выглядеть всего на 35 лет?

Как 60-летнему мужчине из Таиланда удаётся выглядеть всего на 35 лет?

Автор:
20 февраля 2023 09:52
Сообщество : Истории
Метки: в мире   внешность   возраст   люди   мужчина   таиланд   
1196
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Сам он говорит, что секрет в 4 простых вещах.

Некоторым людям может быть лестно, если окружающие постоянно говорят им, что они выглядят гораздо моложе своего реального возраста.

Однако, подобные ситуации оказываются совершенно противоположными для 60-летнего тайского бизнесмена Пасави Лоп-Утаи, которого очень часто (особенно в ресторанах и магазинах) воспринимают за бойфренда своей дочери. Во многих интервью и социальных сетях Пасави рассказывает, что чувствует себя неловко, когда окружающие люди спрашивают его об этом, а затем очень сильно удивляются, когда узнают, что это его дочь. Но он не может винить людей, которые пытаются делать комплимент его молодой внешности.

Так как же этому мужчине удаётся выглядеть молодо? Всё дело в пластических операциях, генах, спорте или здоровом питании?

Пасави стал известен в социальных сетях в 2019 году, благодаря дочери и TikTok

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В 2019 году 56-летний тайский владелец агентства недвижимости стал безумно популярным после того, как его 20-летняя дочь Метур Лопутай опубликовала видео в TikTok, поучаствовав в тренде: «покажи своих родителей». Затем она выложила ещё несколько роликов, как её отец занимается спортом и поддерживает себя в очень хорошей физической форме.

Эти видео сразу же стали вирусным в TikTok, а многие люди начали писать комментарии, что мужчина не выглядит на свой возраст и очень вероятно, что он прибегал к пластическим операциям.

Однако, в ответ на редкие негативные комментарии девушка начала снимать новые ролики, где показала старые фотографии своего отца, на которых он в свои 35 лет выглядел примерно также, как выглядит и в настоящее время, тем самым опровергая комментарии, что он прибегал к пластическим операциям.


Сам Паваси также подтвердил, что никогда не делал никаких пластических операций

Отец-одиночка в одном из интервью тайскому телевидению рассказал, что никогда не колол ботокс, какие-либо наполнители и не делал хирургических операций, поскольку очень сильно боится игл.

В интервью он также сказал: «Я воспитываю свою дочь без матери, поэтому я каждый день активно занимаюсь спортом, чтобы быть как можно дольше здоровее и иметь возможность лучше заботиться о своей дочери, которой больше некому помочь».

О рухнувшей на голову популярности мужчина рассказал, что его дочери было скучно, и она начала снимать с ним видео в TikTok. «Я не ожидал, что эти ролики так понравятся людям» — говорит Паваси.


Так как же 60-летнему тайскому бизнесмену удаётся выглядеть молодо?

Паваси говорит, что готов дать советы любому мужчине, который готов выслушать его и серьёзно отнестись к его словам. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни в любой момент своей жизни.


Сам он уверен, что весь секрет его "визуальной молодости" кроется в 4 простых вещах:


#1) Паваси говорит, что если мужчина хочет выглядеть моложе и презентабельнее в 50-летнем возрасте, то ему необходимо заставить себя тренироваться 7 дней в неделю по 45 минут в день, спать не менее 8 часов в сутки и гулять не менее получаса, потому что основа здорового тела — это биологическая молодость организма.

Мужчине по паспорту может быть всего 40 лет, но из-за «изношенности своего организма» он каждый день будет чувствовать себя на 60. Если мужчина следит за своим телом, то всё будет с точностью до наоборот.


#2) Помимо тренировок, тайский бизнесмен говорит, что с возрастом любому мужчине необходимо придерживаться правильного питания. Ведь здоровая, подтянутая и упругая кожа будет с вами как можно дольше, только если вы заботитесь о своём кишечнике. Важно отказаться от алкоголя как можно раньше и отдавать предпочтение фруктам, овощам и пище с высоким содержанием натурального белка, вроде куриной грудки, яиц и творога, избегая при этом сахара и лишних углеводов.


#3) Паваси также говорит, что для того, чтобы его лицо выглядело молодо он нередко делает лимфодренажный массаж лица. Такой массаж помогает уменьшить напряжение, стимулирует отток лимфы, благодаря чему с лица исчезают отеки, выводятся шлаки и токсины, а также омолаживается кожа и кровообращение.


#4) Но помимо спорта, правильного питания и ухода за своей кожей, очень важно следить за опрятностью, стилем и волосами. Паваси говорит, что хорошая прическа, а также правильная и со вкусом подобранная одежда, визуально очень сильно омолаживают большинство зрелых мужчин. Но здесь важно не переусердствовать и не пытаться выглядеть как молодой подросток, отдавайте предпочтение классике, подшивайте костюмы под себя и вы будете выглядеть презентабельно.


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Метки: в мире   внешность   возраст   люди   мужчина   таиланд   
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19  комментариев
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1k
Alex 3 часа назад
Правило 5 - пиз**деть побольше.
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13k
butata 10 минут назад
Отказ от алкашки и курения (даже кальянов) и результат будет нормальный!
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6k
corell 23 минуты назад
Да это ещё что!
У них там многие парни умудряются выглядеть как девки - такой вот необычный народ.
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3k
Александр 43 минуты назад
А где пункт - быть богатым?
А так, он на 50 выглядит, конечно. Никаких чудес нет.
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3k
cnob7 48 минут назад
пункт 1-быть олигархом( сыном олигарха).
пункт 2-рассказывать всем, как ты добился успеха
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10k
GROMOZEKA Час назад
Неравная борьба с возрастом.
Человек всегда будет в проигрыше
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6k
Бу 3 часа назад
забыл добавить, нужно много бобла в придачу
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2k
Nyash 3 часа назад
мне 47. в магазинах сигареты без паспорта не продают.
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30k
Андрей Иванов 3 часа назад
Это легко. В 30 лет в паспорте подделываете дату рождения
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15k
ss 3 часа назад
Ага, πиздеть - не мешки ворочать. Ему 60, а дочери конечно же 40...
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