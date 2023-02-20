Как 60-летнему мужчине из Таиланда удаётся выглядеть всего на 35 лет?

Паваси говорит, что готов дать советы любому мужчине, который готов выслушать его и серьёзно отнестись к его словам. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни в любой момент своей жизни.

Сам он уверен, что весь секрет его "визуальной молодости" кроется в 4 простых вещах:

#1) Паваси говорит, что если мужчина хочет выглядеть моложе и презентабельнее в 50-летнем возрасте, то ему необходимо заставить себя тренироваться 7 дней в неделю по 45 минут в день, спать не менее 8 часов в сутки и гулять не менее получаса, потому что основа здорового тела — это биологическая молодость организма.

Мужчине по паспорту может быть всего 40 лет, но из-за «изношенности своего организма» он каждый день будет чувствовать себя на 60. Если мужчина следит за своим телом, то всё будет с точностью до наоборот.

#2) Помимо тренировок, тайский бизнесмен говорит, что с возрастом любому мужчине необходимо придерживаться правильного питания. Ведь здоровая, подтянутая и упругая кожа будет с вами как можно дольше, только если вы заботитесь о своём кишечнике. Важно отказаться от алкоголя как можно раньше и отдавать предпочтение фруктам, овощам и пище с высоким содержанием натурального белка, вроде куриной грудки, яиц и творога, избегая при этом сахара и лишних углеводов.

#3) Паваси также говорит, что для того, чтобы его лицо выглядело молодо он нередко делает лимфодренажный массаж лица. Такой массаж помогает уменьшить напряжение, стимулирует отток лимфы, благодаря чему с лица исчезают отеки, выводятся шлаки и токсины, а также омолаживается кожа и кровообращение.

#4) Но помимо спорта, правильного питания и ухода за своей кожей, очень важно следить за опрятностью, стилем и волосами. Паваси говорит, что хорошая прическа, а также правильная и со вкусом подобранная одежда, визуально очень сильно омолаживают большинство зрелых мужчин. Но здесь важно не переусердствовать и не пытаться выглядеть как молодой подросток, отдавайте предпочтение классике, подшивайте костюмы под себя и вы будете выглядеть презентабельно.