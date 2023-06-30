15 насекомых с яркой и экзотической внешностью

У многих людей насекомые вызывают отвращение или настоящий страх. При слове «насекомые» представляется рой чего-то неприятного, копошащегося и максимально далёкого от эстетики. Но и среди братьев наших самых меньших встречаются милашки. А ярким нарядам героев подборки могут позавидовать даже дизайнеры, одевающие моделей и мировых звёзд. Хотя, кто знает… Может, именно этими яркими жучками-паучками и вдохновлялись известные модники.

Винный бражник