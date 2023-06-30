15 насекомых с яркой и экзотической внешностью

FISHKINET
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф... Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт, чтобы улететь в Киев. А другого у него не оказалось Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт,... 20 изобретателей, которых погубило их же творение 20 изобретателей, которых погубило их же творение 10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и ездит на "Бентли" 10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Кот не испугался стаи собак Кот не испугался стаи собак Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост... Танец взбесившихся конусов Танец взбесившихся конусов В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и... Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны между Россией и странами НАТО Американские учёные показали видео о последствиях ядерной войны... Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью Джеки Чан сквозь года⁠⁠ Джеки Чан сквозь года⁠⁠ "Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её умозаключений "Бонизм" без "е": Лолита Милявская высмеяла Викторию Боню из-за её... В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлес В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые... В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки 20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 20 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний Дело о пропаже сметаны раскрыто Дело о пропаже сметаны раскрыто Сказочник поневоле, вдохновение которого пробудило горе Сказочник поневоле, вдохновение которого пробудило горе В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и выпала из окна 11 этажа В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и...
15 насекомых с яркой и экзотической внешностью

15 насекомых с яркой и экзотической внешностью

Автор:
30 июня 2023 08:08
Метки: в мире   внешность   жуки   интересно   насекомые   подборка   
776
16

Подборка насекомых со всего мира, которые своей внешность больше походят на поп-звёзд, чем на простых жучков.

У многих людей насекомые вызывают отвращение или настоящий страх. При слове «насекомые» представляется рой чего-то неприятного, копошащегося и максимально далёкого от эстетики. Но и среди братьев наших самых меньших встречаются милашки. А ярким нарядам героев подборки могут позавидовать даже дизайнеры, одевающие моделей и мировых звёзд. Хотя, кто знает… Может, именно этими яркими жучками-паучками и вдохновлялись известные модники.

Винный бражник

×
×

Винным его называют не только из-за цвета, но и из-за того, что этот бражник любит лакомиться в том числе и виноградом.

Жук-листоед рода Sagra

Орхидейный богомол

Этого богомола можно встретить в тропических лесах Индии и Индонезии. Своё название получил за схожесть с цветком орхидеи.

Паук-павлин

Венесуэльский мотылёк-пудель

Наверняка на фото этих милых существ вы уже натыкались на просторах интернета. Но это создание насколько же популярно, настолько и загадочно. Учёные выдвигают разные предположения о его видовой принадлежности. Впервые был обнаружен в 2009 году американским макрофотографом на юго-востоке Венесуэлы.

Разновидность тропических жуков-златок Chrysochroa fulgens

Обитает в Таиланде и Юго-Восточной Азии. Считается одним из самых ярких насекомых в мире.

Кристальная гусеница Дальцерида

Клоп Пикассо

Тот случай, когда название говорит само за себя. Встречается в Африке.

Розовая кленовая бабочка


Бабочка с прозрачными крыльями. Стеклянная бабочка

Отличается прозрачными крыльями.

Вид африканских жуков-бронзовиков Smaragdesthes africana

Фонарница

Этих длинноносых созданий ещё называют светоносками, носатками или фульгоридами.

Гусеница павлиноглазки

Павлиноглазка цекропия

Самый крупный мотылёк Северной Америки.

Радужный щитник

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   внешность   жуки   интересно   насекомые   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955362



Другие посты автора
Популярное
Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов
Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов
Как изменились культовые актрисы, которые были популярны ещё до появления блогеров-миллионников
Как изменились культовые актрисы, которые были популярны ещё до появления...
Набирающие популярность
Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки
Фотоприколы и прикольные картинки
Скрины из соцсетей&nbsp;
Скрины из соцсетей 
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#животные#ДТП#история#позитив#полиция#Ynews#истории
#автомобили#Юмор#Прикол#люди#авто аварии#кино#США#закон#Жизнь#криминал
#автомир#интересное#в мире#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#шоу бизнес#добро#Санкт-Петербург
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться