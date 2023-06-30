15 насекомых с яркой и экзотической внешностью

Подборка насекомых со всего мира, которые своей внешность больше походят на поп-звёзд, чем на простых жучков.
У многих людей насекомые вызывают отвращение или настоящий страх. При слове «насекомые» представляется рой чего-то неприятного, копошащегося и максимально далёкого от эстетики. Но и среди братьев наших самых меньших встречаются милашки. А ярким нарядам героев подборки могут позавидовать даже дизайнеры, одевающие моделей и мировых звёзд. Хотя, кто знает… Может, именно этими яркими жучками-паучками и вдохновлялись известные модники.
Винный бражник
Винным его называют не только из-за цвета, но и из-за того, что этот бражник любит лакомиться в том числе и виноградом.
Жук-листоед рода Sagra
Орхидейный богомол
Этого богомола можно встретить в тропических лесах Индии и Индонезии. Своё название получил за схожесть с цветком орхидеи.
Паук-павлин
Венесуэльский мотылёк-пудель
Наверняка на фото этих милых существ вы уже натыкались на просторах интернета. Но это создание насколько же популярно, настолько и загадочно. Учёные выдвигают разные предположения о его видовой принадлежности. Впервые был обнаружен в 2009 году американским макрофотографом на юго-востоке Венесуэлы.
Разновидность тропических жуков-златок Chrysochroa fulgens
Обитает в Таиланде и Юго-Восточной Азии. Считается одним из самых ярких насекомых в мире.
Кристальная гусеница Дальцерида
Клоп Пикассо
Тот случай, когда название говорит само за себя. Встречается в Африке.
Розовая кленовая бабочка
Бабочка с прозрачными крыльями. Стеклянная бабочка
Отличается прозрачными крыльями.
Вид африканских жуков-бронзовиков Smaragdesthes africana
Фонарница
Этих длинноносых созданий ещё называют светоносками, носатками или фульгоридами.
Гусеница павлиноглазки
Павлиноглазка цекропия
Самый крупный мотылёк Северной Америки.
Радужный щитник
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