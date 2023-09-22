FISHKINET
Сообщество Юмор 17601 пост • 3611 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 бытовых моментов, которые могут довести до белого каления

25 бытовых моментов, которые могут довести до белого каления

Автор:
22 сентября 2023 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: бесит   бесячее   бесячие вещи   бытовые моменты   бытовые ситуации   доколе   достало   раздражает   сколько можно терпеть?   
1326
26

Давайте вспомним, какие вещи и ситуации могут действовать нам на нервы. Вот вроде бы и ерунда, а выводит из себя так, что хочется рвать и метать! Для затравки несколько историй из Сети от людей, которых что-то ну очень сильно достало.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: бесит   бесячее   бесячие вещи   бытовые моменты   бытовые ситуации   доколе   достало   раздражает   сколько можно терпеть?   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Mixalych Час назад
Писец какие все нежные и впечатлительные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vfrcbvec 3 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
496
Sadik-mardik 3 минуты назад
Упаковки действительно раздражают, такое ощущения на попробуй открыть, а мы постебёмся!! Или вообще возьми ящик с инструментами. Колбаски к пиву зубами ели разврвёшь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vfrcbvec 7 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 42 минуты назад
Комментарий к фото
Никогда не ждал больше 10-15 мин если по записи шел к врачу)) чето у них там херово с медициной в пиндосии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
Инструкция для стирки? да ну накуй!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ 44 минуты назад
надо поменять марку/производителя/магазин. я себе нашел такой магазин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 47 минут назад
Комментарий к фото
бритые ноги, короткие носки...а не пи*орок ли ты часом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин 55 минут назад
Комментарий к фото
Сорок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA 58 минут назад
Комментарий к фото
Ну что пожелать автору этого фото (рукожопу)? Член не трогай! Так, на всякий случай...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
hebpat 59 минут назад
Сыну сорок лет, нет 4 и 0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Это уже высокая мода. Цена резко возросла...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108932



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью
Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#Прикол#аварии#Автовсячина#факты#подборка#Россия#Прошлое
#автомобили#интересно#Юмор#ДТП#позитив#история#шоу бизнес#сарказм#фильм#США
#автомир#интересное#в мире#люди#авто аварии#кино#Москва#СССР#полиция#улыбнуло
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro 25 бытовых моментов, которые просто бесят 25 бытовых моментов, которые просто бесят 30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных 30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных 20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно 20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно 14 раздражающих вещей, которые приводят в бешенство за 0,0001 секунды 14 раздражающих вещей, которые приводят в бешенство за 0,0001 секунды Ситуации из жизни в стиле "Накипело" Ситуации из жизни в стиле "Накипело"

На что жалуетесь?

Вернуться