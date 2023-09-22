25 бытовых моментов, которые могут довести до белого каления

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Давайте вспомним, какие вещи и ситуации могут действовать нам на нервы. Вот вроде бы и ерунда, а выводит из себя так, что хочется рвать и метать! Для затравки несколько историй из Сети от людей, которых что-то ну очень сильно достало.
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2. «Кольцо, за которое надо потянуть, сломалось. Открывашка для консервных банок сломалась тоже!»
4. «Отменили занятие и даже не предупредили! Ни звонка, ни сообщения. Надпись на доске и закрытая дверь»
15. «Собирался в семейный круиз. Рейс задержали с 4:30 до 6:50. Рейс задержали с 6:50 до 9. Рейс задержали с 9 до 11:30. Рейс отменили»
16. «В этой перчатке, которую я надел на работе перед операцией, на пальцах были десятки дырок от уколов. Вся коробка была такой»
20. «Купил себе "оригинальный" ремень Calvin Klein из "натуральной кожи". Пришел домой, снял упаковку, отклеил бирку... Ну вы поняли»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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