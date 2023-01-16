Самые раздражающие виды татуировок

Тату - это стильно, модно, молодежно. Они способны отлично дополнить образ, а иногда среди них попадаются настоящие шедевры художественного творчества. Но так случается далеко не всегда. Часто татуировки уродуют своего обладателя и раздражают окружающих. Вот что поведал опрос обитателей сети, посвященный тому, какие татухи бесят их больше всего.

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Татуировки на лице 0 Источник:

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Тату с грамматическими ошибками 0 Источник:

Иероглифы, о значении которых обладатель тату не имеет представления 0 Источник:

Сообщение о том, что владелец кому-то принадлежит, как будто он раб 0 Источник: "Собственность Кэти".

Тату, изображающие раны и порезы 0 Источник:

Тату со словом "любовь" 0 Источник: "Живи, смейся, люби".

Плохо, некрасиво и непрофессионально сделанные рисунки 0 Источник:

Уродливые лица 0 Источник:

Татуировки с Иисусом 0 Источник:

Шуточные тату дурного вкуса 0 Источник:

Дешевые сентенции 0 Источник: "Судить меня может только Бог".

Тату "под животное" 0 Источник:

Кролик - символ Playboy 0 Источник:

Слезинки под глазами 0 Источник:

Татуировки своих покойных любимцев 0 Источник:

Племенные тату на цивилизованных горожанах 0 Источник:

Тату, которые учат жить 0 Источник: "Любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас обижает".

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Львы, волки и прочие животные - символы мужества 0 Источник: