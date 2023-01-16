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Самые раздражающие виды татуировок

Самые раздражающие виды татуировок

Автор:
16 января 2023 17:55
Сообщество : Факты
Метки: бесит   неудачно   опрос   раздражает   тату   татуировки   уродство   факты   
583
21
Тату - это стильно, модно, молодежно. Они способны отлично дополнить образ, а иногда среди них попадаются настоящие шедевры художественного творчества. Но так случается далеко не всегда. Часто татуировки уродуют своего обладателя и раздражают окружающих. Вот что поведал опрос обитателей сети, посвященный тому, какие татухи бесят их больше всего.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   неудачно   опрос   раздражает   тату   татуировки   уродство   факты   
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8  комментариев
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7k
Copycat Полчаса назад
я лично считаю что у женщины над грудью или под - очень не сексуально
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22k
sssss3 14 минут назад
Даже не могу предположить, что может толкнуть адекватного, разумного, чистоплотного человека на нанесение себе татушек....
Для меня это отвратно, при чём вообще без разницы - что нанесено и кому.
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6k
М С 16 минут назад
Встречают по одежке - не сегодня родилось.
Для меня человек с тату изначально выглядит неопрятным и подозрительным.
Потом мнение может измениться, но первое впечатление будет не очень.
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2k
S__D 21 минуту назад
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45k
Максим Т. 22 минуты назад
Короче - любые)
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2k
S__D 22 минуты назад
Комментарий к фото
А это не тату, а наколка, причём с совершенно определённым содержанием.
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5k
sedoisever 23 минуты назад
Т.е., "самые раздражающие", это практически все. )
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