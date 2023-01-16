Самые раздражающие виды татуировок

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Тату - это стильно, модно, молодежно. Они способны отлично дополнить образ, а иногда среди них попадаются настоящие шедевры художественного творчества. Но так случается далеко не всегда. Часто татуировки уродуют своего обладателя и раздражают окружающих. Вот что поведал опрос обитателей сети, посвященный тому, какие татухи бесят их больше всего.
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Тату, которые учат жить
"Любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас обижает".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Для меня это отвратно, при чём вообще без разницы - что нанесено и кому.
Для меня человек с тату изначально выглядит неопрятным и подозрительным.
Потом мнение может измениться, но первое впечатление будет не очень.