30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных

Некоторые женщины любят в соцсетях пожаловаться на своих бойфрендов и мужей, рассказать о том, что их бесит. Вот несколько примеров забавных или раздражающих мужских привычек, которые могут довести до белого каления даже самого спокойного человека. Конечно, это всего лишь частные случаи, а не система!
1. «Я сходила в магазин за покупками, а муж разбирал сумки. Тампоны в синей коробке — значит, это макароны»
2. «Мой муж приклеивает эти ролики в местах, до которых я не могу дотянуться, чтобы меня бесить»
3. «Мечтала об этих мини-кексах на завтрак и вот что нашла утром. Он съел верхушки и оставил мне остальное»
4. «Мой муж постоянно открывает новые баночки с джемом, не доев то, что осталось в старых»
12. «Я повредила плечо, поэтому муж сказал мне, что закончит внутреннюю покраску внизу вместо меня. Утверждает, что всё готово»
17. «Злюсь на своего парня — он доедает все снэки в доме и покупает замену. Вот его решение»
19. «Он сказал, чтобы я не волновалась насчёт стеллажа и он сам разберётся. Я не волновалась, а зря»
20. «Принесла еду из магазина, попросила убрать пицца-роллы в морозилку. В итоге вижу это»
23. «Постоянно объясняю мужу, что у нас очень мощная духовка и надо делать огонь потише. Он не верит»
24. «Муж выносит мусор, а потом ставит пустое ведро на стол, чтобы я постелила в него новый мешок. Сам это сделать ленится»
25. «Жуткая мелочность. Мой муж был зол на меня утром, поэтому решил, что заправит только свою половину кровати»
28. «Когда мой муж злится на меня, он кладет вещи туда, где я не могу их достать, а также прячет мою стремянку»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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30 дебильных привычек, я лично ни одно из них не имею
А чего бы ему не высохнуть на полотенцесушителе?
Прям так и вижу эту ситуацию. "Выходной. Муж занят своими делами. Жена ходит вокруг и нудит: -"Поставь бумагу. Поставь бумагу. Поставь бумагу...". И так пол дня, (как будто у самой рук нет). И тут мужа это всё окончательно достаёт, он всё бросает и идёт ставить бумагу. -"На, сука, подавись.""
Но, народная мудрость - "муж и жена - одна сатана". Так думаю, большинство написавших не далеко ушли от своих супругов.