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30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных

30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных

Автор:
25 мая 2023 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Мужья   Юмор   бесит   быт   мужья и жены   отношения   поржать   раздражает   это бесит   
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Некоторые женщины любят в соцсетях пожаловаться на своих бойфрендов и мужей, рассказать о том, что их бесит. Вот несколько примеров забавных или раздражающих мужских привычек, которые могут довести до белого каления даже самого спокойного человека. Конечно, это всего лишь частные случаи, а не система!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мужья   Юмор   бесит   быт   мужья и жены   отношения   поржать   раздражает   это бесит   
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23  комментария
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923
ruslan d 2 часа назад
Это про каких-то дебилов ...
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9k
au3 3 минуты назад
А советский "в мире животных" интереснее ...
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389
sever84 5 минут назад
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83k
7guest 9 минут назад
Обычное рукожопство + лень, усиленная пофуизмом.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Этот пост про свиней, а не мужчин.
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10k
Григорий Бабкин 36 минут назад
Исходя из того, что это пиндосы, ничего удивительного. Этим дебилам проще пожрать говна в говнодональдсах, чем приготовить себе съедобный хавчик. Они тупо не умеют. А если пытаются, то запросто подожгут свою хатку, а то и пол района подорвут. Ума то нет.
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14k
Мистер Фикс 36 минут назад
Ну вы сами выбирали таких слабоумных
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12k
Евгений 49 минут назад
Не можешь найти в доме "спрятанную" стремянку, пора заводить дворецкого.
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109
Яна Денисова 53 минуты назад
что-то прям Дебиларий какой-то! по ходу, у меня идеальный муж, ни одна фотка не про него.
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19k
Александр Час назад
30 мужских привычек.
30 дебильных привычек, я лично ни одно из них не имею
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12k
Евгений Час назад


А чего бы ему не высохнуть на полотенцесушителе?
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12k
Евгений Час назад


Прям так и вижу эту ситуацию. "Выходной. Муж занят своими делами. Жена ходит вокруг и нудит: -"Поставь бумагу. Поставь бумагу. Поставь бумагу...". И так пол дня, (как будто у самой рук нет). И тут мужа это всё окончательно достаёт, он всё бросает и идёт ставить бумагу. -"На, сука, подавись.""
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28k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Конечно высохнет! Куда денется... Просто немного больше времени займет...)
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7k
sedoisever Час назад
Это не мужские привычки. И не привычки вовсе. Это косяки отдельных косоруких и тупорылых идиотов.
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108k
parallax Час назад
Видела за кого замуж выходила. Кушай, не обляпайся.
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28k
Serg2001 Час назад
Мусорное ведро на стол... Беги от него, детка!
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3k
zion89 Час назад
рукожопство и не уважение друг к другу, зачем вообще тогда жить вместе...
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396
Anatolij Час назад
Ну что же. А куда вы, принцессы, смотрели, когда за умственно отсталых инфантилов замуж выходили?!
Но, народная мудрость - "муж и жена - одна сатана". Так думаю, большинство написавших не далеко ушли от своих супругов.
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122
wgw Час назад
Их мужья и парни даже до ЕГЭ не дотягивают
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5k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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59k
pynh Час назад
автор мужиков только на картинках видело?
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