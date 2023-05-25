30 мужских привычек, которые приводят в бешенство их благоверных

Некоторые женщины любят в соцсетях пожаловаться на своих бойфрендов и мужей, рассказать о том, что их бесит. Вот несколько примеров забавных или раздражающих мужских привычек, которые могут довести до белого каления даже самого спокойного человека. Конечно, это всего лишь частные случаи, а не система!