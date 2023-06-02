Ситуации из жизни в стиле "Накипело"

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Пользователи соцсетей поделились тем, что их бесит в нашем мире. Чаще всего истории касаются отношения других людей. Перед вами невыдуманные истории в стиле "Накипело".
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А что вас бесит больше всего?
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- моем и моём;
- заем и заём;
Видите разницу?
Скоро мы передохнём от жары!
Но девушка, как тот ежик из анекдота, будет плакать, колоться, но продолжать есть кактус..
На что получил резонный ответ : "Ты, когда свою шавку выгуливаешь, хоть раз убрал за ней? И хоть раз видел что мои дети или я бросили хоть фантик на улице? Мне что. за твоей шавкой говно убирать? Или за соседом снизу, который мешок с мусором донести двадцать метров не может и оставляет у подъезда?
А что ж про общность не вспомнили, когда я просил подписать коллективную жалобу на соседа, который нажравшись по ночам под музон гоняет свою бабу и детей?"