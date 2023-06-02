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Ситуации из жизни в стиле "Накипело"

Ситуации из жизни в стиле "Накипело"

Автор:
02 июня 2023 17:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бесит   истории   истории из жизни   накипело   раздражает   ситуации   
3120
16

Пользователи соцсетей поделились тем, что их бесит в нашем мире. Чаще всего истории касаются отношения других людей. Перед вами невыдуманные истории в стиле "Накипело".

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А что вас бесит больше всего?

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Метки: бесит   истории   истории из жизни   накипело   раздражает   ситуации   
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16  комментариев
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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6k
Vladimir Полчаса назад
Про Париж. В 2010 году мои дети, еще школьники, съездили в тур по столицам Европы. Париж их поразил больше всего, кругом засрано и везде негры-бездельники. Сын так и сказал:" Лучше сдохнуть, чем жить там"
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145
Tupen Полчаса назад
Про "ё":
- моем и моём;
- заем и заём;
Видите разницу?
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12k
Сергей 41 минуту назад
Скоро мы передохнем от жары!
Скоро мы передохнём от жары!
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33k
Fat Lynx 44 минуты назад
Ну... можно нажраться и пусть уже мучаются они.
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8k
Артём 46 минут назад
Это история - п....ж!
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12k
GROMOZEKA Час назад
Нормальная мать такого никогда не напишет

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6k
Алексей Час назад
За последнее-огромный плюс!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Лет пять назад. Весна. Домком. любитель собачек, собрал собрание на тему субботника, причем стараясь надавить на сознательность, совесть и типа мы какая-то общность...
На что получил резонный ответ : "Ты, когда свою шавку выгуливаешь, хоть раз убрал за ней? И хоть раз видел что мои дети или я бросили хоть фантик на улице? Мне что. за твоей шавкой говно убирать? Или за соседом снизу, который мешок с мусором донести двадцать метров не может и оставляет у подъезда?
А что ж про общность не вспомнили, когда я просил подписать коллективную жалобу на соседа, который нажравшись по ночам под музон гоняет свою бабу и детей?"
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Потому что терпила. А кто везёт -на том и возят. На работе и на дороге НЕТ женщин - есть коллеги и водители.
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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