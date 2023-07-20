"25 бытовых моментов, которые просто бесят"

2754
26
Некоторые, казалось бы, невинные вещи могут быть удивительно раздражающими. Вот лишь несколько примеров ситуаций, от которых внешне спокойный человек может вдруг взорваться и разнести всё вокруг к чёртовой матери. Да потому что надоело.
×
×
6. «Пока я открыл упаковку и добрался до своей таблетки от аллергии, мне уже требовалось сильное успокоительное»
20. «Я много лет заказываю пиццу в маленьком местном заведении, на прошлой неделе у них появился новый сотрудник»
23. «Бесит то, как сделан контроль температуры на моей мультиварке. Сначала высокий уровень, потом низкий, потом средний»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Кстати , насчет мультиварки - по моему правильно включить сразу максимальный нагрев,что бы быстро прогреть само устройство и начать готовку пищи,а потом уже переставить на ту ступень,какую надо.
Как сказал Тор =)
Отнести обратно на почту?
Вижу, что вас, как и автора, это сильно бесит.
Мне пофиг. В России так согнуть бандероль не получится, у нас другая конфигурация почтовых ящиков.
Более того, ценные бандероли у нас нужно получать лично на почте, или за дополнительную плату вам принесут домой и вручат лично в руки.
А как работает американская почта, мы помним по президентским выборам. У них вся почта через жопу.