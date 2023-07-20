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25 бытовых моментов, которые просто бесят

25 бытовых моментов, которые просто бесят

Автор:
20 июля 2023 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   да сколько можно   кошмар перфекциониста   надоело   раздражает   раздражители   это бесит   
2754
26

Некоторые, казалось бы, невинные вещи могут быть удивительно раздражающими. Вот лишь несколько примеров ситуаций, от которых внешне спокойный человек может вдруг взорваться и разнести всё вокруг к чёртовой матери. Да потому что надоело.

Спасибо сабреддиту Mildly Annoying за предоставленные фотографии.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бесит   да сколько можно   кошмар перфекциониста   надоело   раздражает   раздражители   это бесит   
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24  комментария
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21k
Killgrave 2 часа назад
Комментарий к фото
Под такой пробкой - как правило - находится такое же по качеству винище.
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161
iskra 9 минут назад
Многое - просто заводской брак,и скорее всего - единичный. Бывает,че..
Кстати , насчет мультиварки - по моему правильно включить сразу максимальный нагрев,что бы быстро прогреть само устройство и начать готовку пищи,а потом уже переставить на ту ступень,какую надо.
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376
Sadik-mardik 24 минуты назад
Мля, такое ощущение что производители специально стараются подставу сделать. Что бы пока открываешь какой либо продукт начал волосы на голове себе выдирать.
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1k
MrAnderson Полчаса назад
"25 бытовых моментов, которые просто бесят"
Как сказал Тор =)
Ссылка www.youtube.com
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49k
turyst 55 минут назад
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Вот сейчас в Питере строят на Каменноостровском, ЖК Meltzer Hall называется
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70k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
А какие претензии к почтальону? Он что должен был сделать?
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Зачем беситься по пустякам?
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Не бесит.
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20k
alexis 2 часа назад
24?
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