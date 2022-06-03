Давай, до свидания: бойца ММА из известного мема высылают из России

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Депортированного из России бойца MMA Чоршанбиева задержали в аэропорту Душанбе

Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто

В сети появилось видео потасовки между болельщиками с турнира по смешанным единоборствам

Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России