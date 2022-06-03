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Давай, до свидания: бойца ММА из известного мема высылают из России

Давай, до свидания: бойца ММА из известного мема высылают из России

Автор:
03 июня 2022 07:00
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Мадиев   видео   высылают   давай до свиданья   депортация   мма   нарушил закон   таджикистан   
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У героя вирусного ролика «Москва. Люблино. Работаем» Мадиева оказались не в порядке документы - спортсмену придется покинуть территорию РФ.

Саймумин Мадиев и его тренер стали популярными в 2021 году после появления в соцсетях ролика из спортзала. Видео под названием "Москва. Метро Люблино. Работаем" очень быстро стало вирусным, набрав десятки миллионов просмотров. На кадрах Саймумин с голым торсом отрабатывает прием «проход в ноги», пока его на натянутом канате держит другой спортсмен.


Однако оказалось, что герой ролика Мадиев живёт в РФ незаконно - при проверке документов выяснилось, что у него нет регистрации. Лефортовский суд осудил бойца ММА по статье о нарушении правил миграционного учёта и вынес постановление о депортации. В ближайшие дни его вышлют в Таджикистан.


Кстати, ранее спортсмену выносилось предупреждение о необходимости оформления документов, а в феврале нынешнего года его уже задерживали за отсутствие регистрации в РФ. Тогда спортсмену выдали предписание о необходимости отъезда из России, однако он, наплевав на законодательство, остался в Москве. Теперь его ждет принудительная депортация.


В соцсетях удивились: неужели так сложно было сделать регистрацию или понадеялся, что его, как знаменитость, законы обойдут стороной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Мадиев   видео   высылают   давай до свиданья   депортация   мма   нарушил закон   таджикистан   
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12  комментариев
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Честно сказать, те, кто пишут "ну уж его бы могли не высылать", сильно удивляют. Собственно, почему кому-то нужно делать исключения? Предупреждали - не понял. Чемодан, вокзал, Таджикистан.
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33k
Aleks 10 секунд назад
знаменитость, про которую никто не знает. И похоже уже не узнает.
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6k
ron Минуту назад
неизвестность хуже всего))
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7k
Виталий Минуту назад
Древний атавизм совка. Ни в одной стране мире нет такого бреда чтобы гражданин своей страны не мог жить в другом городе своей же страны без какой то гребаной регистрации. Давно пора ее уже отменить.
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1k
Карл Карл 14 минут назад
правильно делают, что высылают! и зачем он вам нужен, тем более под чужим флагом выступает, ну судя по фото!
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2k
Motorola 21 минуту назад
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2k
Лёха 40 минут назад
Прикольно. Высылают только сейчас?
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6
бон ли Час назад
да ладно?? в РФ каждый 2-ой черножопый это нелегал, тут главу ФМС надо взъ.ебывать со всеми начальниками выше!
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1k
pinbalist 2 часа назад
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ну и правильно. Другим, глядишь, будет наука.
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