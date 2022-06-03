Давай, до свидания: бойца ММА из известного мема высылают из России

У героя вирусного ролика «Москва. Люблино. Работаем» Мадиева оказались не в порядке документы - спортсмену придется покинуть территорию РФ.
Саймумин Мадиев и его тренер стали популярными в 2021 году после появления в соцсетях ролика из спортзала. Видео под названием "Москва. Метро Люблино. Работаем" очень быстро стало вирусным, набрав десятки миллионов просмотров. На кадрах Саймумин с голым торсом отрабатывает прием «проход в ноги», пока его на натянутом канате держит другой спортсмен.
Однако оказалось, что герой ролика Мадиев живёт в РФ незаконно - при проверке документов выяснилось, что у него нет регистрации. Лефортовский суд осудил бойца ММА по статье о нарушении правил миграционного учёта и вынес постановление о депортации. В ближайшие дни его вышлют в Таджикистан.
Кстати, ранее спортсмену выносилось предупреждение о необходимости оформления документов, а в феврале нынешнего года его уже задерживали за отсутствие регистрации в РФ. Тогда спортсмену выдали предписание о необходимости отъезда из России, однако он, наплевав на законодательство, остался в Москве. Теперь его ждет принудительная депортация.
В соцсетях удивились: неужели так сложно было сделать регистрацию или понадеялся, что его, как знаменитость, законы обойдут стороной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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