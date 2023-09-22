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На Камчатке медведь "станцевал" у дерева в лесу

На Камчатке медведь "станцевал" у дерева в лесу

Автор:
22 сентября 2023 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   позитив   танец   чесалка   
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Видеоловушка запечатлела медведя, который пришёл потереться о специальную чесалку.

Специальные чесалки в виде пластиковых ковриков закрепляют инспекторы по охране леса. Такие коврики помогают обитателям чащи расслабиться и скинуть с шерсти насекомых. Вот и этому косолапому вещица явно приглянулась. Смотрим и заряжаемся позитивом на день.

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Метки: Видео   Медведь   животные   позитив   танец   чесалка   
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7  комментариев
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
Ну, наконец-то, аппликатор Кузнецова нашёл достойное применение
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269
AlexWoyz Полчаса назад
блохи кого угодно танцевать заставят..
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30k
Григорий 46 минут назад
Худой он для зимы, жопа тощая.
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622
Ivan Shotgun 52 минуты назад
Давайте называть вещи своими именами, не станцевал, а очко почесал.
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3k
fkamash 2 часа назад
Хорошая идея. Надо у себя в лесу для кабанов/косуль замутить такую
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад

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10k
SuperTroll 2 часа назад
Медвежий тверк?
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Себастьян Перейра

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