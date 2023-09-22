На Камчатке медведь "станцевал" у дерева в лесу

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Видеоловушка запечатлела медведя, который пришёл потереться о специальную чесалку.
Специальные чесалки в виде пластиковых ковриков закрепляют инспекторы по охране леса. Такие коврики помогают обитателям чащи расслабиться и скинуть с шерсти насекомых. Вот и этому косолапому вещица явно приглянулась. Смотрим и заряжаемся позитивом на день.
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