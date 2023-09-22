На Камчатке медведь "станцевал" у дерева в лесу

Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro

Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем

Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями

В Сингапуре появился первый в мире круиз для кошек

Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей