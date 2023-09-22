16 фото от туристов, которых удивили их гостиничные номера

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Во время отпуска хочется хорошо провести время не только рассматривая достопримечательности, но и комфортно отдыхая в номере отеля. Получается последнее, правда, не всегда. Туристы поделились разными фото из гостиниц, которые их позабавили и удивили.
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А у вас были разочарования в отельных номерах?
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