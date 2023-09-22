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16 фото от туристов, которых удивили их гостиничные номера

16 фото от туристов, которых удивили их гостиничные номера

Автор:
22 сентября 2023 08:42
Сообщество : Путешествия
Метки: Гостиницы   во время отпуска   гостиница   номер   номер в отеле   отель   путешествия   фото   
1244
17

Во время отпуска хочется хорошо провести время не только рассматривая достопримечательности, но и комфортно отдыхая в номере отеля. Получается последнее, правда, не всегда. Туристы поделились разными фото из гостиниц, которые их позабавили и удивили.

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А у вас были разочарования в отельных номерах?

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Метки: Гостиницы   во время отпуска   гостиница   номер   номер в отеле   отель   путешествия   фото   
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1  комментарий
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Денис 14 минут назад
9
С той стороны приток тёплого воздуха от работающей камеры, потому и не запотевает.
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