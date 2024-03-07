Горничная в Швеции рассказала, зачем нужен странный мячик на двери отельного номера

Далее со слов автора: Очередной забавный момент произошел у меня в отеле Стокгольма, в котором я останавливался на несколько ней, пока изучал шведскую столицу.

Как только вошел в номер, тут же обратил внимание не довольство странную вещицу на двери, котору никак не ожидал там увидеть, и которую никогда раньше не встречал во время своих путешествий, хотя останавливался в сотнях отелей.

Маленький мячик, уменьшенная копия футбольного.

Как-то так уже сложилось в современном мире, что номера в отелях стали настолько стандартизированными по своему оснащению, предметам интерьера и оснащению, что встретить в них что-то совсем новое — редкость.

А если встречаешь, то это, как правило, просто что-то устаревшее, когда интерьеры имеют некий классический вид. Например, в старых традиционных отелях, желающих оставлять своя привычный интерьер и оснащение, а не осовременниваться.

Но здесь не тот случай.

Какой-то совершенно неожиданный «дверной» мячик.