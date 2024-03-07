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Горничная в Швеции рассказала, зачем нужен странный мячик на двери отельного номера

Горничная в Швеции рассказала, зачем нужен странный мячик на двери отельного номера

Автор:
07 марта 2024 08:36
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Горничная   в Швеции   мячик на двери   номер   отель   фото   
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Швеция, конечно, веселит своими «приколами» буквально каждый день и на каждом шагу.

Далее со слов автора: Очередной забавный момент произошел у меня в отеле Стокгольма, в котором я останавливался на несколько ней, пока изучал шведскую столицу.

Как только вошел в номер, тут же обратил внимание не довольство странную вещицу на двери, котору никак не ожидал там увидеть, и которую никогда раньше не встречал во время своих путешествий, хотя останавливался в сотнях отелей.

Маленький мячик, уменьшенная копия футбольного.

Как-то так уже сложилось в современном мире, что номера в отелях стали настолько стандартизированными по своему оснащению, предметам интерьера и оснащению, что встретить в них что-то совсем новое — редкость.

А если встречаешь, то это, как правило, просто что-то устаревшее, когда интерьеры имеют некий классический вид. Например, в старых традиционных отелях, желающих оставлять своя привычный интерьер и оснащение, а не осовременниваться.

Но здесь не тот случай.

Какой-то совершенно неожиданный «дверной» мячик.

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Можно увидеть, что он прикреплен вплотную к дверной коробке, но прикручен не к ней, а с помощью двух саморезов к стене.

Честно говоря, если бы я захотел для чего-то прикрепить такую штуку около двери, то делал бы это к наличнику двери, а не к стене. Ну да ладно, шведы — ребята своеобразные.

Сам по себе мячик из плотной резины, а внутри него твердая пластмасса.

К прикрученному к стене держателю мячик крепится металлической пружиной около 10 сантиметров длиной.

И закреплен он со стороны дверного проёма, а не со стороны петель.

Пружинка, кстати, жесткая, поэтому мячик можно располагать в разных положениях: и висячим, и стоячим на пружине вертикально, и параллельно полу.

Разумеется, мне стало интересно, для чего здесь этот мячик? Ведь это не съемная квартира, в которой владелец что-то там себе придумал и прикрепил безделушку либо талисман.

Явно же не проста здесь эта нестандартная для отеля вещица.

Версии разные были, но очевидного ответа я для себя не видел.

Я даже попробовал его и отгибать и отпускать. Но мячик лишь с лёгким стуком ударял по стене или наличнику, в зависимости от того, как была повернута пружина, и больше ничего не происходило.

Ну не для этого же он здесь висит, чтобы ты как пупырчатый полиэтилен, использовал мячик в качестве антистресса.

Была даже версия, что это некая защита от незваных гостей, пытающихся войти в номер. Типа сигнализатора. Но нет, тоже вряд ли.

Оставив попытки угадать, я занялся своими делами, а утром в мой номер постучала горничная, желая убрать номер и интересуясь, когда это можно сделать в моё отсутствие.

Разговаривая с ней, я вспомнил о мячик, который был здесь же, в поле зрения, и решил поинтересоваться его назначением.

И она с улыбкой показала, в одну секунду ответила на вопрос, который сутки крутился у меня в голове.

Мячик-то, оказывается, не для гостя отеля, а ... для неё!

Горничные используют эту вещицу во время уборки номеров, чтобы не нужно было открывать дверь мастер-ключом, т.к. дверь доводчиком закрывается автоматически.

Во время уборки мячик поворачивают по направлению к двери (точь-в-точь как я экспериментировал, предполагая, что он мешает входить в номер) и оставляются в таком положении.

В итоге мячик не даёт доводчику захлопнуть дверь, а горничная в любой момент без карточки может зайти или выйти, даже если заняты руки, да и просто чтобы по сто раз не доставать её из кармана, пока идёт уборка.

Как всегда, все гениальное просто...

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Метки: Горничная   в Швеции   мячик на двери   номер   отель   фото   
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