"В 12 чистила речку от мусора, зарплату выдали сгущёнкой": люди рассказали про свою первую работу

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Первая работа и первые деньги запоминаются на всю жизнь. Пользователи рассказали, как начали свой путь и почти стали акулами бизнеса, получил первую зарплату.
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А вы помните свою первую работу?
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В общем, чем мы старше, тем сложнее радоваться.. А для ребёнка-подростка, любая мелочь - уже прям вершина счастья. Тем более, за свои собственно честно заработанные деньги.
Полюс за вредность (завод - минвата) - талоны на молоко.
В 16-17 мыл подъезды после учебы -95 р.
Плюс за все время учебы получал стипендию (повышенную) - 45 р.
Правда, почти все деньги матери отдавал, тяжело её одной было...
На каникулах после 9-го класса 2 месяца работал токарем в экспериментальных мастерских при НИИ.(до этого обучали на УПК)
Зарплаты 100 руб.- первый месяц. 150 руб -второй. Покупки МК71. "Спорт" ХВЗ в полном фарше. 1986 год.
В 14 - дворником трудился.
В 16 - сторожем.
В 17 - грузчиком.
В 20 - таксистом.
Сейчас это помогает и уважать чужой труд и ценить свои собственные достижения. Благодаря воспоминаниям о тех работах не выгораю на нынешней работе. Кстати, на первую ЗП купил маме кухонный комбайн
Я так и в 15 и потом в 16 официально устроился к ним на лето.
Мать там работала.