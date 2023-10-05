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"В 12 чистила речку от мусора, зарплату выдали сгущёнкой": люди рассказали про свою первую работу

"В 12 чистила речку от мусора, зарплату выдали сгущёнкой": люди рассказали про свою первую работу

Автор:
05 октября 2023 11:30
Сообщество : Истории
Метки: воспоминания   детская работа   интересно   истории   первая зарплата   первая работа   про работу   
2699
17

Первая работа и первые деньги запоминаются на всю жизнь. Пользователи рассказали, как начали свой путь и почти стали акулами бизнеса, получил первую зарплату.

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А вы помните свою первую работу?

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Метки: воспоминания   детская работа   интересно   истории   первая зарплата   первая работа   про работу   
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15  комментариев
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2k
hammog 59 минут назад
Давным давно, не помню в каком году, но точно в 80-х, я "таксовал". Была у нас в Магадане горка длиной метров 100, а дорогой в обход все 300 выходило. Горка высокая, как сейчас помню с неё крыши пятиэтажек, как на ладони. Так вот, арендовал свой кусок резины взрослым дядям и тётям (сам цеплялся сзади и на собственной попе ехал с ними) за 5 копеек. За день выходило до 30 копеек, которые мы спускали с сестрой на лимонад и воздушный рис... Самое весёлое было, когда рисковые тёти под 50 с сумками ехали, почему было весело? Сам уже не помню, но точно все были довольны)
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41k
Example 6.2.6 9 минут назад
Я в 15, летом, через городской центр занятости - устроился разнорабочим на завод сантех оборудования. Сначала подметал пол, потом раскладывал и считал резиновые прокладки, потом мне доверили станок который из горячего глицерина доставал полимерные трубки и расширял их диаметр с одной стороны, потом стыки чугунных труб заливал расплавленной серой, потом управлял цеховом краном-балкой. В общем много чему за 2 месяца научился. Купил себе на 2-е зарплаты - Sony Playstation первую, с джойстиком и мышкой. Продавец ( парень, лет 20, студент. Копил себе на ПК), хотел мне ещё отдельно дисков и с играми продать и карты памяти для приставки.. но когда понял, что я принёс ему ровно 85 USD, за которые пахал 2 месяца и у меня больше ни копейки нету, и домой с покупкой я поеду не на такси и не маршрутке даже, просто подарил мне 50+ оставшихся дисков, 2 карты памяти и запасной джойстик... Я тогда был счастливее всех на свете. У меня была моя собственная приставка с кучей игр, и ещё целый август впереди. Шёл 2001 год. Такого счастья с тех пор, я к сожалению не испытывал.. Купил квартиру, машину и всё такое.. радовался конечно, но такого "счастья в захлёб" которое меня переполняло, когда я в троллейбусе ехал домой с 2 пакетами (приставка + диски), я больше припомнить не могу. Ну разве что первый секс, и то, там больше гордости было похвастаться перед пацанами, что мне одноклассница дала.
В общем, чем мы старше, тем сложнее радоваться.. А для ребёнка-подростка, любая мелочь - уже прям вершина счастья. Тем более, за свои собственно честно заработанные деньги.
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1k
Медведь Кустовой 14 минут назад
В 5-8 классах, в летнее время, ходил на ферму работал дневным сторожем и чистильщиком кормушек в телятнике. Если не ошибаюсь, платили мне 50 руб/день, в то время 1,5л бутылка газводы стоила 5-6 рублей). Бригадиром был мой отец :).
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1k
Димыч 18 минут назад
В 15 лет начал играть на саксофоне (учился в гимназии тогда)на различных торжествах. Сначала - у друзей, знакомых, родителей. И потом, по сарафанному радио меня стали приглашать на свадьбы, в кафешки, рестораны. На свои подростковые хотелки и "гульки" вполне хватало. Да и кормили там всегда и в нагрузку можно было с кухни домой носить.
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7k
vasilykopkov 23 минуты назад
В 14 лет (1984 год) летом поддоны (паллеты) сколачивал в ремстройцехе официально, по 6 часов в день. Примерно 80 руб в месяц, при этом мать получала около 130.
Полюс за вредность (завод - минвата) - талоны на молоко.
В 16-17 мыл подъезды после учебы -95 р.
Плюс за все время учебы получал стипендию (повышенную) - 45 р.
Правда, почти все деньги матери отдавал, тяжело её одной было...
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288
Александр Шевченко Полчаса назад
Класс 5 - на птицеферме помогал 107 советских рублей, купил большой велосипед Аист. Дальше больше от чистки канав до чертежника ( пока учился для меня не было зазорной работы )
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372
IDDQD_IDKFA Полчаса назад
Мелких работ в детстве хватало, но вот первая "легальная".
На каникулах после 9-го класса 2 месяца работал токарем в экспериментальных мастерских при НИИ.(до этого обучали на УПК)
Зарплаты 100 руб.- первый месяц. 150 руб -второй. Покупки МК71. "Спорт" ХВЗ в полном фарше. 1986 год.
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8k
Maximvs 41 минуту назад
В 12 лет мыл подъезды.
В 14 - дворником трудился.
В 16 - сторожем.
В 17 - грузчиком.
В 20 - таксистом.
Сейчас это помогает и уважать чужой труд и ценить свои собственные достижения. Благодаря воспоминаниям о тех работах не выгораю на нынешней работе. Кстати, на первую ЗП купил маме кухонный комбайн
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10k
МихА 50 минут назад
Летом в детстве с пацанами машины мыли и холодной минералкой торговали на вещевом рынке, на первую официальную работу устроился грузчиком в ночь в маг. Перекрёсток. Отпашешь ночь а утром в универ.
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65k
Александр Ломовицкий 53 минуты назад
расклеивал объявления "служба спасения Сова" за 40 коп шт. в день примерно 360 рублей выходило работа была с таким графиком через день . день клеишь день проверяют день клеишь. заработок тратил на съем комнаты и корм для себя и сестры. было мне 17 лет
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1k
Arti Час назад
В лет так 14 у себя в городке на летних каникулах пошел работать на фирму с поддонами деревянными, их ремонт итд. Там брали всех и детей и наркош и бездомных и судимых ( нелегально конечно) было весело с такими дядьками работать да и малолеток полно и беспредел всякий на работе тоже. Только вот одного моего друга один из таких дядей на пьянке забил на смерть
а так всё ОК. Деньги выдавали в конце дня.
Я так и в 15 и потом в 16 официально устроился к ним на лето.
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20k
Александр Час назад
Я в аптеке подрабатывал, стягивал резинкой по 10 блистеров с таблетками и ещё вату по килограмму фасовал, правда мне ничего не платили, это как игра.
Мать там работала.
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56k
dima423 Час назад
Я в 14 лет с родственником ездил в польшу челноком работал, торговал там сам на рынке всякой херней, мыло, тетрадки, свечи и тд... А до этого еще, лет в 12, с пацами организовал бизнес, по квартирам ходили газеты продавали, еще яблоками у метро торговал, которые в городском саду тырили) короче весело было
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3k
Едондер пуп Час назад
Продажа бухла, овощей и фруктов во времена "сухого закона" и перестройки. Всё легально, вино - в литровых и трехлитровых банках с жестяными крышками, точки рядом с метро, зарплата - доля от выручки, и она оказалась в 25 раз больше стипухи! На первую з/п съездил в Анапу))
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну вот это круто)
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