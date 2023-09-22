Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой

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Семейная жизнь полна неожиданных поворотов. Супруги даже после долгих лет совместной жизни могут друг друга удивить. Перед вами истории из жизни пользователей, которые знают, что брак - не сахар, если живешь с тем, кого не любишь.
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А какие в семейной жизни у вас бывают приколы?
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