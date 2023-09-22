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Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой

Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой

Автор:
22 сентября 2023 08:02
Сообщество : Истории
Метки: жена сделала   истории   муж и жена   муж учудил   про семейную жизнь   семейная жизнь   супруги   
3526
15

Семейная жизнь полна неожиданных поворотов. Супруги даже после долгих лет совместной жизни могут друг друга удивить. Перед вами истории из жизни пользователей, которые знают, что брак - не сахар, если живешь с тем, кого не любишь.

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А какие в семейной жизни у вас бывают приколы?

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Метки: жена сделала   истории   муж и жена   муж учудил   про семейную жизнь   семейная жизнь   супруги   
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10  комментариев
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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15k
Типа граф 23 минуты назад
Комментарий к фото
Я так полоскалку для горла с перекисью попутал , у них пузырьки внешне похожи .
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8k
Дмитрий 36 минут назад
Страниц не хватит!
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15k
эмосурикат прямоползающий 38 минут назад
тупость какая-то
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1k
Алексей 42 минуты назад
Собрались с женой и детьми на море. Дети отвлекли на свои сборы. Спешили. Фото на вокзале. Вагон. Выясняется, что жена в разных туфлях
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1k
Злодей 57 минут назад
Почитав это гавно появляется мысль,что бабы выходят за муж за каких то даунов.
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Спелая кукурузинка

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