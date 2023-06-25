«Дорогой, я ошиблась»

Многочасовой пикет китаянки из провинции Шаньдун перед домом бывшего мужа вызвал бурные обсуждения в сети.
Прохожая сообщила, что женщина простояла шесть часов под палящим солнцем. Периодически она становилась на колени и кричала, умоляя его спуститься, но все усилия оказались напрасны.
На большой табличке написано: «Все, чего я хочу, — это снова выйти замуж и дать нашему ребенку полноценную семью. Я буду стоять здесь и ждать, пока ты не спустишься ко мне».
Мнения пользователей разделились: одни пожалели женщину, а другие посчитали, что это не лучший способ наладить отношения.
А вы что думаете?
Источник:
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И тут она поняла, как сильно в нем ошибалась...
Что бы мужчина простил женщину, он должен её пожалеть. А для этого, от неё ему нужна видимая покорность и вменяемость. Причём обязательно в связке, т.к. по отдельности это работать не будет.
А ведь предупреждали тебя.
Окрошку делать только на квасе
зы я уверен, что как минимум 50% мужиков, от которых бабы свалили, такое слышали)