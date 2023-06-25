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«Дорогой, я ошиблась»

«Дорогой, я ошиблась»

Автор:
25 июня 2023 09:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   истории   китаянка   муж и жена   пикет   фото   
2243
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Многочасовой пикет китаянки из провинции Шаньдун перед домом бывшего мужа вызвал бурные обсуждения в сети.


Прохожая сообщила, что женщина простояла шесть часов под палящим солнцем. Периодически она становилась на колени и кричала, умоляя его спуститься, но все усилия оказались напрасны.

На большой табличке написано: «Все, чего я хочу, — это снова выйти замуж и дать нашему ребенку полноценную семью. Я буду стоять здесь и ждать, пока ты не спустишься ко мне».

Мнения пользователей разделились: одни пожалели женщину, а другие посчитали, что это не лучший способ наладить отношения.

А вы что думаете?

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Метки: в мире   истории   китаянка   муж и жена   пикет   фото   
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10  комментариев
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41k
Франц Лефорт Час назад
Для начала хотелось бы знать причину.
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−3
Ivan 6 минут назад
Очень жаль, что ее раскаяние не нашло отклик в душе бывшего супруга. Все же необходимо было прекратить это в самом начале, увести ее с улицы, поговорить и найти приемлемое решение для двоих. Так делают люди разумные!
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0
Лолипоп 7 минут назад
наверное, дело было так - бросила бабца своего мужика, "лодыря" и "нищеброда", и пока они были в разводе бывший муженек внезапно выиграл крупную сумму в лотерее.
И тут она поняла, как сильно в нем ошибалась...
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10k
Dabus Полчаса назад
Мужчин всегда пугает женская неадекватность. А когда женщина начинает вести себя навязчиво - то она становится похожа на неадекватную.
Что бы мужчина простил женщину, он должен её пожалеть. А для этого, от неё ему нужна видимая покорность и вменяемость. Причём обязательно в связке, т.к. по отдельности это работать не будет.
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13k
GROMOZEKA 39 минут назад
«Дорогой, я ошиблась»

А ведь предупреждали тебя.
Окрошку делать только на квасе
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11k
Властелин 43 минуты назад
Это разве можно назвать постом?
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5k
Babangdida Час назад
A она уверена, что бывший дома? Может он ещё празднует развод с друзьями и бабами... И почему она одна, где родственники (с обеих сторон)? Восток дело тонкое, ничего не понять!
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13k
Kostick Час назад
"«Дорогой, я ошиблась»" - осападе, наслушалась ереси "ты достойна большего!". бросила мужика, а оказалось, что это сказки) а теперь обратно пытается приползти. ни за что нельзя такое пускать в свою жизнь, предавший раз, предаст опять. аксиома.
зы я уверен, что как минимум 50% мужиков, от которых бабы свалили, такое слышали)
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