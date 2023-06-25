«Дорогой, я ошиблась»

Прохожая сообщила, что женщина простояла шесть часов под палящим солнцем. Периодически она становилась на колени и кричала, умоляя его спуститься, но все усилия оказались напрасны.



На большой табличке написано: «Все, чего я хочу, — это снова выйти замуж и дать нашему ребенку полноценную семью. Я буду стоять здесь и ждать, пока ты не спустишься ко мне».



Мнения пользователей разделились: одни пожалели женщину, а другие посчитали, что это не лучший способ наладить отношения.