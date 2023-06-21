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Когда не повезло с тёщей

Когда не повезло с тёщей

Автор:
21 июня 2023 10:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   брак   истории   истории из жизни   мать жены   отношения   родственники   супруги   теща   
1711
13

Отношения между родственниками супругов могут быть напряжёнными. В этом на своём опыте убедились герои нашей подборки. Истории про жизнь внутри семьи!

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Метки: Прикол   брак   истории   истории из жизни   мать жены   отношения   родственники   супруги   теща   
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5  комментариев
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911
ruslan d Час назад
жениться надо на сироте , если уж совсем надо ...
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4k
MadShark 4 минуты назад
А я счастливчик, с тещей повезло. До самой смерти были теплые отношения, никогда не лезла в нашу жизнь с чем-то большим, чем совет
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50k
Войнов 6 минут назад
Есть очень простой рецепт, как пресекать наглость родственников всех уровней - научиться очень твердо говорить "нет" без жалости и стеснения. Иначе наглецы быстро садятся на шею. И еще - надо жестко пресекать все попытки лезть в вашу семейные отношения. Так вы сбережете и свои нервы и свою семью.
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