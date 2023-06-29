15 людей, чьи идеи выходят за рамки безумия

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То, что люди иногда выкаблучивают, может повергнуть в шок окружающих. Таких персонажей можно встретить где угодно - это могут быть соседи или коллеги, люди в общественном транспорте или просто на улицах. Взгляните, что они вытворяют!
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