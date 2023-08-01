18 фото, доказывающих, что у детей своя альтернативная логика

Маленький пытливый ум самостоятельно разберётся с тем, как и что устроено, и выдаст самый «правильный» и «логичный» ответ. Ну конечно же, папа хочет, чтобы его бороду украсили заколочками и бабочками, иначе зачем она ему вообще нужна? Ну конечно, нужно покрасить новый диван шоколадным соусом, иначе зачем вообще нужен и диван и соус?

Привет всем отцам девочек