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18 фото, доказывающих, что у детей своя альтернативная логика

18 фото, доказывающих, что у детей своя альтернативная логика

Автор:
01 августа 2023 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   логика   милота   родители   
1353
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У детей ещё недостаточно знаний об окружающем мире, чтобы понимать, как работают некоторые вещи. Но это не беда!

Маленький пытливый ум самостоятельно разберётся с тем, как и что устроено, и выдаст самый «правильный» и «логичный» ответ. Ну конечно же, папа хочет, чтобы его бороду украсили заколочками и бабочками, иначе зачем она ему вообще нужна? Ну конечно, нужно покрасить новый диван шоколадным соусом, иначе зачем вообще нужен и диван и соус?


Привет всем отцам девочек

×
×

А иначе зачем бороду отращивать?


Стоило отвернуться на одну минуту

Смотрите, как далеко он ушел. Какой сильный ребёнок.


Прекрасный столик для игр


За секунду до

Важный жизненный урок через 3… 2…


Его голова застряла в сидении для унитаза


А теперь представьте это зрелище ночью

Я впервые вижу туалет, который стоит настолько далеко от стены, чтобы за ним мог поместиться маленький человек.


Кусь!

— Теперь у ребёнка есть суперспособности.

— Или эта змея получит человеческие силы?

— Человеческие силы — это платить налоги и быть в депрессии?


Решила покрасить диван шоколадом

Вот, что происходит, когда вы не следите за своими детьми. Вы можете увидеть высокий уровень сахара, просто взглянув на её глаза.


Мама, я нарисовал тебе картину

Ой, какой хороший подарок! Мама, наверное, плачет от того, как это красиво!


Чемпионка игры в прятки

Неплохое укрытие, если человек ищет вас по спутниковым снимкам.


Даже в хорошие моменты есть место для частички драмы


Главное случайно не смыть


Ещё одни любительницы пряток

Наши дети откусили своей кукле все пальцы, кроме одного

Они явно хотят вам что-то сказать.


Мама, смотри, я полностью сюда влез


Но зачем?


Просто решил охладиться и сел в ведро


Здесь мама точно не найдёт свою зубную щётку

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Метки: Юмор   дети   забавно   логика   милота   родители   
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