В Лондоне орудуют «ниндзя»: они спиливают дорожные камеры видеофиксации

В Сеть попал видеоролик, на котором запечатлен необычный акт вандализма, напоминающий то ли кадры из компьютерной игры Ninja Blade, то ли яркое художественное высказывание. Человек, одетый как японский ниндзя, залезает на столб светофора где-то в Лондоне и спиливает «болгаркой» ULEZ-камеру. Это камеры, помогающие ежедневно взимать плату с водителей транспортных средств, не соответствующих нормам выбросов.
Сначала пара слов о том, что такое ULEZ.
Ultra Low Emission Zone — зона сверхнизких выбросов/эмиссии — это часть Лондона, за въезд в которую необходимо заплатить пошлину, если вы управляете ТС, которое не соответствует экологическим евростандартам. Для легковых автомобилей, мотоциклов и небольших фургонов пошлина составляет 12,5 фунта стерлингов, а для грузовиков и автобусов — 100 фунтов.
Это правило ввели в 2019 году для того, чтобы ограничить приток в центр города старых машин с бензиновыми и дизельными двигателями и, соответственно, сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Сначала зона ULEZ охватывала лишь несколько центральных районов, через пару лет её расширили. А с 29 августа 2023 года мэр Лондона Садик Хан предложил охватить этой зоной весь Большой Лондон.
Ну и началось!
С 1 апреля по 31 августа лондонская полиция зарегистрировала 510 преступлений, связанных с камерами ULEZ. Из них 351 было повреждено, а 159 украдено.
Владельцы старых «грязных» автомобилей воспринимают систему ULEZ негативно. Они говорят, что ежедневная пошлина 12,5 фунтов — это, по сути, налог для бедных представителей рабочего класса, не имеющих возможности заменить машину и даже регулярно оплачивать эту пошлину.
Подсчитано, что на сегодняшний день 25% автомобилей в Лондоне (около 700 000) и еще 160 000 фургонов и грузовиков не соответствуют стандартам выбросов.
Неудивительно, что вирусное видео с «боевым ниндзя» вызвало оживлённый отклик среди жителей британской столицы, особенно водителей. Многие выражали свое одобрение, хвалили неизвестного вандала, призывали продолжать в том же духе и предлагали угостить его пивом. Были, конечно, и люди, которые робко спрашивали: «Ну а как же экология? Мы же должны думать о том, как будут жить наши дети», но их мало кто слушал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще, я б его тоже пивом угостил.
Приехали мля.... мастурбеки правят
Кроме того, это всё ещё начало, скоро вообще автомобили на ДВС запретят, а стоимость электромобилей будет не по карману ещё бОльшему числу людей.