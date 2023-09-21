В Лондоне орудуют «ниндзя»: они спиливают дорожные камеры видеофиксации

Владельцы старых «грязных» автомобилей воспринимают систему ULEZ негативно. Они говорят, что ежедневная пошлина 12,5 фунтов — это, по сути, налог для бедных представителей рабочего класса, не имеющих возможности заменить машину и даже регулярно оплачивать эту пошлину.

Подсчитано, что на сегодняшний день 25% автомобилей в Лондоне (около 700 000) и еще 160 000 фургонов и грузовиков не соответствуют стандартам выбросов.