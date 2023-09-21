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В Лондоне орудуют «ниндзя»: они спиливают дорожные камеры видеофиксации

В Лондоне орудуют «ниндзя»: они спиливают дорожные камеры видеофиксации

Автор:
21 сентября 2023 14:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вандализм   жизнь борьба   камера видеофиксации   лондон   ниндзя в деле   пошлина   транспорт   транспортная пошлина   
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В Сеть попал видеоролик, на котором запечатлен необычный акт вандализма, напоминающий то ли кадры из компьютерной игры Ninja Blade, то ли яркое художественное высказывание. Человек, одетый как японский ниндзя, залезает на столб светофора где-то в Лондоне и спиливает «болгаркой» ULEZ-камеру. Это камеры, помогающие ежедневно взимать плату с водителей транспортных средств, не соответствующих нормам выбросов.

Сначала пара слов о том, что такое ULEZ.


Ultra Low Emission Zone — зона сверхнизких выбросов/эмиссии — это часть Лондона, за въезд в которую необходимо заплатить пошлину, если вы управляете ТС, которое не соответствует экологическим евростандартам. Для легковых автомобилей, мотоциклов и небольших фургонов пошлина составляет 12,5 фунта стерлингов, а для грузовиков и автобусов — 100 фунтов.


Это правило ввели в 2019 году для того, чтобы ограничить приток в центр города старых машин с бензиновыми и дизельными двигателями и, соответственно, сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Сначала зона ULEZ охватывала лишь несколько центральных районов, через пару лет её расширили. А с 29 августа 2023 года мэр Лондона Садик Хан предложил охватить этой зоной весь Большой Лондон.


Ну и началось!


С 1 апреля по 31 августа лондонская полиция зарегистрировала 510 преступлений, связанных с камерами ULEZ. Из них 351 было повреждено, а 159 украдено.


Владельцы старых «грязных» автомобилей воспринимают систему ULEZ негативно. Они говорят, что ежедневная пошлина 12,5 фунтов — это, по сути, налог для бедных представителей рабочего класса, не имеющих возможности заменить машину и даже регулярно оплачивать эту пошлину.


Подсчитано, что на сегодняшний день 25% автомобилей в Лондоне (около 700 000) и еще 160 000 фургонов и грузовиков не соответствуют стандартам выбросов.



Неудивительно, что вирусное видео с «боевым ниндзя» вызвало оживлённый отклик среди жителей британской столицы, особенно водителей. Многие выражали свое одобрение, хвалили неизвестного вандала, призывали продолжать в том же духе и предлагали угостить его пивом. Были, конечно, и люди, которые робко спрашивали: «Ну а как же экология? Мы же должны думать о том, как будут жить наши дети», но их мало кто слушал.







Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вандализм   жизнь борьба   камера видеофиксации   лондон   ниндзя в деле   пошлина   транспорт   транспортная пошлина   
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12  комментариев
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Всё правильно сказали - налог на бедность.
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13k
Кыся 40 минут назад
Когда Робин Гуд побывал в Японии...

А вообще, я б его тоже пивом угостил.
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29k
Alex 47 минут назад
Мэр Лондона-Садик Хан...
Приехали мля.... мастурбеки правят
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34k
koleos72 50 минут назад
Про рогатки они конечно незнают!
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62k
Андрей 50 минут назад
Ну да, те люди, которые не могут себе позволить дорогие современные автомобили, это челядь, которой не следует проезжать в места проживания сэров и прочих пэров.
Кроме того, это всё ещё начало, скоро вообще автомобили на ДВС запретят, а стоимость электромобилей будет не по карману ещё бОльшему числу людей.
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440
Антон 51 минуту назад
Правильная инициатива. Обдирают народ как липку, а двухэтажные, красные автобусы дымят как паровозы и никто их не трогает.
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224
dm.star2011 2 часа назад
операция "вырви глаз" аглицкий вариант.
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Не перевелись еще робин гуды в Шервудском лесу.
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757
Илья 2 часа назад
Пора перенимать опыт Английских коллег.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не все герои носят плащи...

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